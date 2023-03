Machismo, primer obstáculo para llegar al espacio, dice Katya Echazarreta

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef, por sus siglas en inglés) invitó a Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en llegar al espacio a un conversatorio en donde detalló que el principal obstáculo al que se enfrentó para cumplir con su objetivo de ser astronauta fue el machismo.

Explicó que desde que estudiaba la carrera en la Universidad de California, hasta con sus colegas cuando ingresó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), se subestimó en diferentes ocasiones su conocimiento y pusieron por encima el "rol" que ella tenía en la sociedad como mujer.

"Lo más importante siempre es, primero que nada dejar que tu trabajo hable, porque el trabajo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo en esos lugares es muy importante y valioso y segundo, entender que las palabras son palabras y te van a doler si tú las dejas", dijo.

Te podría interesar: Conoce a Dafne Almazán, la mexicana más joven en graduarse de un posgrado en Harvard

Del mismo modo, hizo un llamado a las mujeres para siempre dar la mano a las nuevas generaciones con la finalidad de que cumplan sus objetivos.

"Todas las mujeres que han logrado algo, que han salido de estos estereotipos, siento que no es suficiente que tú hayas llegado si no estás regresando con tu comunidad y con todas las niñas (...) hay que reconocer que nosotras no llegamos solitas, siempre hay que reconocer que alguien nos dio la mano en algún momento", dijo.

Ciencia Me limitaban por soñar en grande, pero lo logré: Katya Echazarreta inspiró en el Talent Land 2022

Por otra parte, Araceli Sánchez, embajadora regional de Tecnolochicas, Ana Milé Huerta estudiante de bachillerato y Sarah Arcipreste, estudiante de diseño industrial, compartieron sus acercamientos en la ciencia y cómo ha sido su proceso familiar como mujeres interesadas enestas áreas de conocimiento.

Mencionaron también la importancia de tener figuras como la doctora Echazarreta para inspirar a más niñas, sobre todo mexicanas para poder poner nuevos rostros a la ciencia que puedan servir de ejemplo para las próximas generaciones.

Por último, agregaron que el principal obstáculo al que se han enfrentado es a los cuestionamientos sobre sus conocimientos y expericiencia sólo por ser mujeres.

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, cuando tenía siete años su fmailia se mudó a San Diego, donde posteriormente estudió Ingeniería Eléctrica en San Diego City College.

Posteriormente ingresó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) donde fue pasante en NASA JPL, esto le permitió ingresar a cinco misiones. Cuenta con un doctorado honoris causa por sus contribuciones a la cienta y la tecnología.

En la actualidad Echazarreta se dedica a divulgar la ciencia y cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con la UNICEF, a nivel mundial sólo 35 por ciento de las mujeres estudian carreras relacionadas a la ciencia y tecnología, en el caso de México, sólo son el 38 por ciento, lo que equivale a tres de cada diez mujeres.

En un contexto en el que estas carreras son las mejores pagadas, el alejar a las mujeres de estas áreas, abre la brecha salarial y cierra las oportunidades para futuras generaciones.