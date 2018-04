La olvidaron en casa: hallan cadáver de mujer que murió ¡hace dos años!

PACHUCA, Hgo. (OEM-Informex).- La muerte en sí tiene su gran dosis de tragedia, pero el pensar en morir en soledad, sin que nadie se percate, por días, semanas o meses de nuestra ausencia, da escalofrío y pone la vida en perspectiva.

Y quizá por ello la noticia de que el jueves se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, en avanzado estado de descomposición, que hizo suponer a los peritos de inmediato que tiene meses que dejó de existir, causó conmoción y dio pie a que se teorizara que el deceso pudo haber ocurrido año y medio, o dos años atrás.



En redes sociales la gente sigue expresando su estupor de cómo nadie se percató del deceso de la mujer durante tanto tiempo y hacen conjeturas de las circunstancias de su deceso.

Luego se conoció que era una persona de mediana edad, que apenas rebasaba los 50 años y vivía sola.

Vivía en la comunidad de El Llano, municipio de Tula.

Por el dicho de su única hija, hacía dos años que no tenían comunicación. Casi no recibía visitas. Y a decir de los vecinos no interactuaba mucho con ellos. Sus pocas salidas eran para hacer compras para lo cual siempre solicitaba los servicios de un taxi.

Hay quienes refieren haberla visto por última vez hace menos de año y medio, pero dice que no verla, en realidad no les llamó la atención, porque era una mujer solitaria y quizá ello explique un poco porqué su ausencia no se notó durante tanto tiempo, porque nadie indagó sobre su condición o estado de salud. Por las condiciones del cadáver, los peritos adelantaron que falleció hace tiempo.