Mujer cobra a su familia por cena de Navidad: "pagas tu comida o mejor no vengas"

Caroline Duddridge, una mujer de 64 años, confesó al medio BBC que cada Navidad cobra la cena a los miembros de su familia, pero asegura que lo hace por buenas razones.

Muchos piensan que la mujer de Reino Unido es una especie de Grinch, un personaje amargado antagonista de Santa Claus que se roba la Navidad, mientras que otros piensan que es una excelente idea.

"Hay algunos que piensan que soy un poco Scrooge, pero mis amigos piensan que es una buena idea", dijo para la BBC. ¿Cuál es la razón detrás de ello?

¿Es una especie de Grinch?

Duddridge dijo que se le ocurrió la idea luego de la muerte de su marido en el 2015 lo cual la afectó económicamente y pensó que sería buena idea cobrar la cena navideña a sus familiares.

“Les dije a mis hijos: vale, cuesta mucho dinero, voy a hacer un tarrito con forma de gatito para que puedan ahorrar 2 libras a partir de septiembre”.

¿Cuánto les cobra? Caroline decidió cobrar a sus dos hijos 15 libras cada uno (323 pesos mexicano) y a sus tres hijas 10 libras (215 pesos mexicanos). A sus cuatro nietos de cinco años y más les cobró 5 libras (107 pesos mexicanos) y a sus dos nietos de tres años les cobró 2.50 libras (53 pesos mexicanos).

La mujer, quien también es profesora, dijo que al principio hubo quejas pero que al final terminaron aceptando el trato.

“Si no pagas antes del 1 de diciembre, no vendrás. Obviamente hubo algunas quejas diciendo que tengo algunos hijos, pero al final del día ese no es mi problema, ¿verdad?”.

También dijo que se desperdiciaba mucha comida y que el cobro le permitía tener control sobre los gastos y la comida sobrante. Finalmente dijo que no lo hacía con intención de arruinar la navidad, sino sólo buscaba ayuda financiera con la cena de Navidad.