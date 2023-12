Navidad en la espacio: NASA capta a grupo de estrellas con forma de árbol navideño

Ya casi es Navidad y el ambiente ya se siente en el ambiente, incluyendo en el espacio. Y es que la NASA recientemente captó una increíble imagen de un cúmulo de estrellas que se asemeja a un árbol de Navidad.

Esta imagen es de NGC 2264, conocida como “Cúmulo de Árboles de Navidad”, y muestra la forma de un árbol cósmico con el brillo de luces estelares. Está compuesto por al menos cuarenta estrellas jóvenes y gases, cuyos colores forman un "árbol cósmico" de luces y colores muy brillantes e intensos.

Cada una de las estrellas jóvenes que conforman el árbol de Navidad tienen edades de entre uno y cinco millones de años y están localizadas en la constelación de "Monoceros", en la Vía Láctea, a unos dos mil 500 años luz de la Tierra.

Estrellas listas para la Navidad

La imagen, captada por el observatorio de rayos X "Chandra", tiene una gran similitud con un árbol de Navidad gracias a las opciones de color y rotación.

Las luces azules y blancas son estrellas jóvenes que emiten rayos X . También se muestra el gas en la nebulosa en verde, que corresponde a las “puntas de pino” del árbol navideño.

La fotografía que muestra la NASA ha sido rotada en el sentido de las agujas del reloj unos 160 grados desde el Norte, de modo que parece que la copa del árbol está hacia la parte superior de la imagen.

“Las estrellas jóvenes de NGC 2264, son volátiles y sufren fuertes llamaradas en rayos X y otros tipos de variaciones que se observan en diferentes tipos de luz. Las variaciones coordinadas y parpadeantes que se muestran en esta animación, sin embargo, son artificiales, para enfatizar la ubicación de las estrellas vistas en rayos X y resaltar la similitud de este objeto con un árbol de Navidad. En realidad las variaciones de las estrellas no están sincronizadas”, señala el comunicado de la NASA.

Además, algunas de las estrellas que aparecen en "árbol" , tienen una décima parte del Sol, pero otras suman una masa que multiplica por siete la del Sol.