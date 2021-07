Nintendo estrena nueva Switch OLED con pantalla mejorada

La compañía japonesa Nintendo anunció el martes que lanzará el 8 de octubre un nuevo modelo de su videoconsola Switch con una pantalla mejorada, a 349.99 dólares.

La segunda gran actualización de Switch de la compañía con sede en Kioto, que cuenta con una pantalla de diodo orgánico de emisión de luz (OLED) de 7 pulgadas, pretende ayudar a impulsar la demanda durante la temporada de compras de fin de año.

Tecnología Nintendo anuncia ganancia récord durante el confinamiento

Nintendo ha vendido 85 millones de unidades de su dispositivo híbrido doméstico/portátil Switch y de la consola portátil Switch Lite, gracias a un auge de los juegos durante la pandemia del COVID-19.

Observadores del sector expresaron su sorpresa por el hecho de que Nintendo no haya anunciado una actualización más radical del dispositivo en su quinto año en el mercado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Es una gran actualización para los jugadores de consolas portátiles, pero la expectativa general era que el nuevo dispositivo fuera significativamente más potente", dijo Serkan Toto, fundador de la consultora Kantan Games.

La expectación entre los jugadores se debe a que los medios de comunicación informaron que Nintendo estaba a punto de lanzar una Switch con una unidad central de procesamiento (CPU) mejorada y con salida 4K cuando se conecta a un televisor, dos características que no están presentes en el nuevo dispositivo.

Meet the newest entry to the #NintendoSwitch family! Nintendo Switch (OLED model) brings the versatility of the Nintendo Switch experience with a vibrant 7-inch OLED screen, a wide adjustable stand, and more. Nintendo Switch (OLED model) releases on 10/8.https://t.co/zRpGxakJDn pic.twitter.com/Tsc55r35ay — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6, 2021

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Espero que una buena parte de los actuales propietarios del buque insignia se actualicen a la versión OLED incluso sin la potencia gráfica adicional", dijo Piers Harding-Rolls, jefe de investigación de juegos en Ampere Analysis.