Llaman a los integrantes de Yahritza y Su Esencia "pochos": ¿qué significa este adjetivo?

Debido a las declaraciones que hicieron los integrantes de la agrupación "Yahritza y Su Esencia" en contra de la comida mexicana durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, no se hicieron esperar los comentarios en redes sociales, especialmente en los que las personas les llamaban "pochos".

"Está perfecto que no les guste y no acepten ser mexicanos pero hagan música country en inglés entonces a ver como les va" y "el punto no es que les debe gustar la comida o México, el punto es saber decir las cosas, para no ofender a un país", son algunos de los comentarios que recibieron los jóvenes.

¿Qué es un "pocho"?

El Colegio de México explica que dicho adjetivo se refiere a los estadounidenses que son hijos de migrantes, generalmente mexicanos y que al hablar combinan el español con el inglés. En los últimos años, se ha usado esta palabra de forma despectiva.

Un ejemplo de esto, es precisamente lo dicho por Jairo, quién es el encargado de tocar el bajo en la banda, el cual explicó que no le gusta la comida mexicana por su sabor y que le valió

"Yo soy bien delicado, casi nada más como chicken, que no tenga chile, no me gusta nada de eso (...) también la soda aquí sabe diferente", dijo.

En el norte de México, también se usa para describir a las personas que a pesar de ser mexicanas, por estar cerca de la frontera con EU, suelen combinar ambos idiomas e incluso toman algunas costumbres del país norteamericano.

Algo que la Real Academia Española describe como "dicho de un mexicano: que adopta costumbres o modales de los estadounidenses".