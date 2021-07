¿Qué hay de comer?“ "Filetes" impresos en 3D

En un contexto de creciente demanda de alternativas vegetales a la carne, la empresa emergente Novameat, con sede en Barcelona, está utilizando su tecnología de impresión en 3D para fabricar "filetes" vegetarianos que espera que lleguen al gran mercado el próximo año.

Novameat tiene previsto vender sus "filetes" directamente a los consumidores y a negocios como restaurantes interesados en producir carne basada en plantas, según dijo el director de desarrollo de negocios, Alexandre Campos.

La empresa española, que desarrolló su tecnología en 2018, está mostrando en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona cómo produce alimentos su nueva impresora 3D.

"Igual no llega todavía a la sensación que puedes tener con un bistec tradicional pero sinceramente me ha sorprendido gratamente porque no me esperaba, tanto en el sabor como en la textura, que estuviera tan bien conseguido", dijo Ferrán Gregori, tras probar uno de los "filetes" impresos en la caseta de Novameat en el mayor encuentro mundial de telecomunicaciones.

La empresa utiliza la tecnología 3D para probar recetas, introduciendo los ingredientes a través de cápsulas porque es un proceso más barato que la producción en masa, dijo Campos.

Una vez que un modelo se considere exitoso, podría producirse a mayor escala en máquinas más grandes que no utilicen tecnología 3D, fabricando hasta 500 kg de carne falsa por hora, añadió.

Campos dijo que el objetivo de la empresa era recrear las fibras musculares de la carne animal, pero con ingredientes 100 por ciento vegetales. Prevé que el sector de carne vegetal seguirá creciendo a un ritmo de dos dígitos en el futuro inmediato.

EL EQUIPO DETRÁS

Los especialistas y creativos detrás de esta idea son Giuseppe Scionti, CEO y fundador de Novameat, quien fue nombrado uno de los "Nueve innovadores a seguir en 2019" por la revista Smithsonian. Con un sinfín de maestrías y doctorados encima, trabajó en el diseño y generación de diferentes modelos de tejido 3D bioingeniería como implantes de músculo, hueso, cartílago, córnea, piel, mucosa oral, nervio periférico, membrana timpánica e implantes de vasos sanguíneos, y en 2015 fue elegido juez de los premios MIT Technology Review Innovadores menores de 35 años de MIT Technology Review.

El ingeniero superior de alimentos Joan Solomando Martí, es el desarrollador del "bistec a base de plantas más realista del mundo" hasta la fecha, según The Guardian. Su trabajo ha sido difundido en los medios más grandes del mundo, y como experto en impresión de alimentos en 3D, creó previamente el primer algoritmo para Automatice, la impresión de chocolate real para la industria alimentaria y se centró en el desarrollo de productos mientras trabajaba con nuevas empresas de tecnología alimentaria y chefs con estrellas Michelin.

Otros miembros destacados del equipo son: Esther Planes Cortinas, biotecnóloga con experiencia en ingeniería de tejidos, procesos de fermentación y fábricas de células, de la Universidad Politécnica de Dinamarca; el mencionado Business Development Manager de la marca, Alexandre Campos; el Científico sénior Miquel Turón Viñas y la Research Chef Intern, Lucía Gutiérrez Urbina.

La empresa apunta que si bien produce carne falsa, lo hace por razones medioambientales:

"(Buscamos) sustituir la carne animal por algo que sea mejor para el planeta, para nosotros y para los animales", puntualizó Campos.

