Claves para evitar perder la cabeza en la cuarentena

Con el aumento de casos de Covid-19, que hasta ahora suman más de 200 mil en el mundo, también han crecido las compras de pánico en los países afectados. Artículos de limpieza y gel antibacterial son los más codiciados, pero se ha presentado un fenómeno peculiar: la compra compulsiva de papel higiénico.

Escenas de carritos de supermercado llenos de papel y anaqueles vacíos se han difundido a través de las redes sociales. En medio, tres mujeres pelean por un paquete de papel higiénico, después de algunos golpes y empujones, el paquete cae al suelo y una mujer lo gana. Acto seguido, la mujer victoriosa, pero enfurecida, lo pone en la canastilla de su carrito en el que había al menos otros cinco paquetes de este producto.

Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento social se debe al síndrome de FOMO, por sus siglas en inglés fear of missing out, que se puede traducir como el temor a perderse de algo. Normalmente, suele acompañarse de una sensación de ansiedad por no tener eso con lo que otras personas obtienen una experiencia gratificante

En entrevista con El Sol de México, Mario Alberto Citalán, médico y director general en Instituto de Investigaciones en Neurociencia, mencionó que el “síndrome de FOMO tiene que ver con la sensación de pérdida, de no tener algo que los demás tienen y que le es útil o necesario y por consecuencia, tendría que ser útil o necesaria para mí”.

Menciona que el síndrome resalta la parte de la sobrevivencia, pues la persona se siente en desventaja con los demás.

“¿Qué voy a hacer yo si no lo tengo? Entonces comienza una sensación de pérdida y ansiedad por cumplir esa necesidad que consideramos prioritaria”.

Un ejemplo de este compartimiento de masas ocurrió en China, cuando los habitantes tenían una mayor necesidad de abastecerse de tela blanca porque se pensaba podría sustituir a las mascarillas.

Recientemente, se han dado a conocer casos en que ciudadanos estadounidenses, sobre todo quienes habitan en estados de la frontera sur con México, cruzan la línea divisoria entre ambos países para comprar agua y papel higiénico.

Según empleados de Costco, una hora antes de que abran los establecimientos se pueden contemplar una fila de hasta 600 personas para hacer sus compras.

Pese a que las autoridades de EU han indicado que no existe desabasto, los compradores aseguran que en los anaqueles de las tiendas locales ya escasean algunos productos debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Sobre este tema, Citalán marca otra ruta explicativa: “Cuando ocurren estos eventos, la información que le llega a nuestro cerebro está incompleta, por lo que tiende a completarla con sus experiencias, ideas y antecedentes”.

Cuando se habla de evitar contagios de Covid-19, lo primero que se recomienda es mantener una higiene adecuada, pero ante la falta de información, el cerebro nuevamente “le echa de su cosecha”.

“¿Qué es lo que más usamos para la higiene? El papel higiénico. Entonces nuestro cerebro relaciona, higiene, papel higiénico, me salva de coronavirus. Yo no quiero morir de coronavirus. ¿Qué hago? Compro papel higiénico”.

En esta etapa intervienen las neuronas espejo. Si alguna persona tiene dicha idea y se dirige al supermercado a abastecerse, otras personas lo notarán y adoptarán la misma acción.

"Cuando las personas estamos en situación de estrés no razonamos, simplemente actuamos con esta finalidad de sobrevivir, por eso es que este tiempo de comportamiento es irracional”.

Las compras de pánico del papel higiénico han llegado a niveles extremos en algunos lugares. En Australia, la policía reportó que una persona sacó un cuchillo durante una disputa por paquetes de papel de baño.

Algunos factores que contribuyen a las compras de pánico es la difusión de contenidos a través de las redes sociales, en las cuales se reproducen imágenes que pintan un claro panorama de desabasto y de acciones de compras compulsivas que se contagian, lo que se le podría denominar como una mentalidad de rebaño.

El maestro en psicología clínica, Mario Alberto Guillen, menciona que al síndrome de FOMO se suma el trastorno de ansiedad, muchas veces provocado por la interacción en las redes sociales, a través de las cuales se difunden videos sin verificar o con información engañosa.

Entre la duda sobre el desabasto, la consultora Euromonitor señal que las compras de pánico encarecieron 403 por ciento el papel de baño en España. En Francia y Alemania el precio de este suministro aumentó 277 por ciento y 238 por ciento, respectivamente.