México desarrollará tratamiento para combatir el cáncer en conjunto con empresa India

México desarrollará inmunoterapia en el país, un tratamiento para combatir el cáncer, en conjunto con una empresa de la India a partir de diciembre próximo, afirmó este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De visita en Monterrey, al norte del país, para la inauguración de las instalaciones de la empresa Tata Consultancy Services (TCS), el canciller mexicano adelantó que vienen muchos proyectos para México de la mano de la India.

“Estamos haciendo cada vez más acuerdos conjuntos en sectores estratégicos ¿como cuáles?, todo lo que es farmacéutico. Pronto en México, en diciembre, tenemos ya, no con TCS, pero si con otra institución, vamos a desarrollar inmunoterapia”, compartió el funcionario federal.

Mencionó que Estados Unidos tiene autorizadas siete inmunoterapias, mientras que México no tiene ninguna; sin embargo, aseguró que pronto esa situación cambiará con nuevos tratamientos para combatir el cáncer en el país.

“En diciembre empezamos a hacerlo, lo importante es hacer los vectores, es todo un proceso complejo, de genética, muy avanzado que está haciendo la India con la autorización de FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés)”, explicó.

Añadió que otro rubro en el que trabajarán, es por ejemplo lo que hace TCS, cuyo rubro pertenece a la economía de ideas y datos, siendo proveedor de servicios de Tecnologías de la Información, consultoría y soluciones comerciales.

Afirmó que toda la economía del futuro pertenece a estos dos campos y quien no ingrese en los mismos se quedará rezagado.

Alianza con la India

Ebrard sostuvo que a lo largo de los últimos cuatro años y medio, es decir, lo que va del actual sexenio, México ha mantenido una gran cercanía con India.

“India y México son dos países exitosos, dos economías; si ustedes hacen una proyección hacia los próximos 20 años, somos las dos economías que más vamos a crecer”, aseguró.

Apuntó que a favor tienen su demografía, infraestructura, tecnología y ubicación “y las posibilidades de crecer más en el mundo que muchos países”.

Junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y directivos de TCS, el canciller mexicano inauguró las instalaciones compañía con sede en India.

Tata Consultancy Services celebró su 20 aniversario en México con la apertura de sus novenas oficinas en el país, ahora en la ciudad de Monterrey, al norte de México, en donde espera impactar con mil empleos de los 2 mil 500 que otorgará a nivel país en 2023.