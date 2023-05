¿Tesis de Betty la fea? De esto habla el trabajo con el que se tituló una joven colombiana

“Yo Soy Betty la Fea” es tal vez una de las novelas latinoamericanas más conocidas y que ha trascendido la frontera de los años, siendo aún muy popular pese a tener más de 20 años de haberse estrenado. Esta fama la ha llevado seguir generando análisis y debates en torno a su trama.

Una joven en Colombia llevó esto a un plano más profesional y realizó una tesis con una premisa que parece sencilla, pero que revela el desarrollo y etapas que vivió la protagonista de la historia, Beatriz Pinzón Solano, ¿fue una heroína o villana?

"Dicho análisis busca determinar un carácter antiheróico manifestado por el personaje mismo, su nombre: Beatriz Pinzón Solano", indica el resúmen del trabajo académico.

Fue mediante redes sociales, especialmente Twitter, que se viralizó el tema de tesis de Angélica María Padilla Pardo, quien explicó en una descripción que “hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica del tema. Gracias a la novela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”.

Cómo era de esperarse, en la era de las redes sociales, los internautas no se quedaron atrás y comenzaron una serie de debates y conclusiones respecto al tema. Algunas de las más populares son:

”Betty es un cúmulo de circunstancias que abren paso a pensar en la cultura de lo físico, lo mental y lo sentimental en los grupos subalternos de una sociedad que necesita sentirse parte de la misma, reflejada en sus etapas".

“Mi teoría es que Betty tiene tres etapas. 1. La Víctima: hasta que se entera de la carta de Mario Calderón. 2. La Antiheroína (la venganza): hasta que llega a la presidencia de Ecomoda. 3. La heroína: hasta que termina la novela”.

La tesis completa consta de 168 hojas, las cuales puedes leer descargando el documento desde la página oficial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero si sólo quieres saber a que llegó Angélica con su trabajo, no te preocupes, a continuación te explicamos.

Según la autora, “la conclusión principal de este trabajo es que el personaje sí tiene rasgos antiheróicos que lo constituyen como una antiheroína".

Del mismo modo, detalla que Betty es una antiheroína que nace como una heroína posmoderna y termina como unaheroína moderna confundida en sí misma.

"Sin embargo, el centro de sus acciones tiene que ver, específicamente, con el actuar de un antihéroe que es lo que realmente atrapa al espectador de latelenovela", explica.

