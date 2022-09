Unique Rally Clásico, una experiencia llena de pasión por los autos y el turismo

Recorrer los bellos paisajes que ofrece México nunca había sido tan apasionante, y es que la primera edición de Unique Rally Clásico promete convertirse en una nueva tradición para los amantes del turismo, los autos clásicos, la gastronomía y por qué no, también de la alta relojería.

El pasado 31 de agosto se llevó a cabo la presentación de la primera edición de Unique Rally clásico con una muestra de autos de cien puntos - es decir, autos que se rearmado desde cero-, especialistas de distintos sectores así como de los organizadores del evento se dieron cita en el jardín del restaurante de Campo Marte.

“Este rally tiene la función de promover el automovilismo clásico y el estilo de vida que conlleva el poseer uno de estos vehículos”, comentó al respecto Jesús Montoya, coordinador de Unique Rally Clásico y director de operaciones de FullGas

Origen del Rally

Sebastián Figueroa Gasque, fundador del evento comentó a los asistentes que la idea surge del amor a su tierra natal, Yucatán. Y por supuesto, del apasionante mundo del automovilismo herencia de una familia dedicada a la mecánica. Dos años atrás Figueroa Gasque, se dio a la tarea de reunir a un grupo de expertos que lo ayudaran a hacer realidad su objetivo.

Se recorrerán aproximadamente 750 kilómetros en tres días. El rally se dividirá en 8 etapas que constan de llegar del punto A al punto B en un tiempo establecido a determinada velocidad, es decir, un rally de regularidad.

Presentación de Unique Rally Clásico. Don Julio Cuenca al centro izquierda

Una vida dedicada a la restauración

Unique Rally Clásico contará con la presencia y la experiencia de don Julio Cuenca, quien es uno de los mejores restauradores de autos clásicos del mundo. Don Julio recientemente celebró 50 años dedicados a este arte y tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre su trayectoria.

¿Cómo nació su amor por los autos?

- Yo creo que ya naces con esa chispa. Desde muy chico ya sentía especial interés por los autos en todo sentido. Yo tenía diez años cuando ya anhelaba ver pasar la Carrera Panamericana, leía los periódicos, esa pasión iba creciendo y la vida te va acomodando.

Después comencé a estudiar mecánica automotriz; compré mi primer coche y la pasión me llevó a desarmarlo totalmente, cuando lo terminé de armar me fui dando a conocer entre amigos y a ser recomendado en clubes.

¿Cuántos autos ha restaurado?

- Yo creo que unos dos mil coches, es un mundo y una verdadera pasión, porque si no tienes ese ángel dentro de ti no puedes impregnar tu alma en el coche. Hay un Packard 49 que estaba en el evento, ese auto me tomó 5 años restaurarlo, yo personalmente hice toda la mecánica y actualmente solo se conocen 3 en existencia.

Cuéntenos un poco más sobre su participación en Unique Rally Clásico

- Estoy muy emocionado de participar en este evento que se está realizando bastante bien. Mi hijo y yo fuimos invitados a apoyar en el aspecto técnico. Tenemos algunos autos de nuestra colección que queremos llevar y participarán distintos autos desde los años cincuenta a los setenta.

Vamos a llevar un equipo de mecánicos que apoyen ante cualquier percance que se pueda dar en el trayecto del rally a los aproximadamente 40 autos que participan.