Cómo viajar sin dejar rastro y sin contaminar

Si estás por salir de vacaciones o escaparte de viaje el fin de semana, hay un par de elementos que deberías considerar poner en tu itinerario, cuidar el ambiente en el que estarás.

Es importante que durante tu estancia evites generar basura y colocar todo en botes destinados para los desechos, aunque lo ideal sería que lo lleves directo a un contenedor.

“Si vamos a ir y vamos a comer en el lugar, hay que llevarnos nuestros platos de casa de plástico que se vuelven a utilizar, ahí mismo podemos enjuagarlo en la playa, eso no afecta nada, debemos tratar de no llevar unicel de ninguna manera, ese es el mayor consumo que tenemos al momento de ir, dado que si vamos a la playa no tenemos donde lavar trastes y no queremos regresar con trastes sucios, ahí lo podemos hacer”, sugiere Mayra Gutiérrez Sandoval coordinadora de la Alianza Desplastifícate.

Cuidarte a ti y al planeta

En la época actual, hay desechos que existen de manera recurrente entre turistas y detonados a partir de la pandemia: los cubrebocas, por eso, la especialista sugiere combinar con piezas de tela, “tal vez tenemos dos o tres y eso nos hará que no llevemos tantos desechables”, mencionó. Además, cuenta que los materiales contaminantes con los que están hechos se convierten en microplásticos que duran entre 100 y 150 años en desaparecer.

Antes de la pandemia, en 2019, México se colocó en el top 10 de países más visitados del mundo / Creative Commons

Otro de los aspectos a considerar es el uso de transporte público o compartir un coche, para que los contaminantes emitidos se reduzcan al máximo; respecto al alojamiento, “elegir opciones de hospedaje que lleven a cabo prácticas sostenibles, como respetar su capacidad de carga, que sea un lugar armonizado y que haga uso adecuado del agua”, comenta por su parte David Leventhal, fundador y propietario de Playa Viva, un resort regenerativo de Ixtapa Zihuatanejo, que pertenece a un grupo de sitios vacacionales con enfoque regenerativo denominados Regenerative Travel.

A continuación, te compartimos aspectos que puedes contemplar a la hora del viaje, consejos de David Leventhal, el Movimiento Para Bien o Para Mal, ECOFILTER México y WORLD CLEAN UP DAY.

Respeta la naturaleza . Sin importar el tipo de ecosistema que visites, no debes alterar el entorno. Evita tirar basura, respeta la flora y la fauna y evita introducir nuevas especies.

. Sin importar el tipo de ecosistema que visites, no debes alterar el entorno. Evita tirar basura, respeta la flora y la fauna y evita introducir nuevas especies. Disminuye el equipaje. Viajar con pocas maletas reduce tu huella de carbono. Empaca la ropa necesaria y productos zero waste como bolsas de tela, botellas y cubiertos reutilizables.

Viajar con pocas maletas reduce tu huella de carbono. Empaca la ropa necesaria y productos zero waste como bolsas de tela, botellas y cubiertos reutilizables. Come de forma sustentable. Aprovechar tus vacaciones para cambiar tus hábitos de consumo. Por ejemplo, compra en mercados locales, reduce tu consumo de carne y aprovecha para construir una huerta para cultivar tus alimentos.

Aprovechar tus vacaciones para cambiar tus hábitos de consumo. Por ejemplo, compra en mercados locales, reduce tu consumo de carne y aprovecha para construir una huerta para cultivar tus alimentos. Productos y servicios locales . Es considerado uno de los puntos básicos del verdadero turismo sostenible, no sólo porque ayuda a la economía de los productores y artesanos de cada lugar, sino porque disminuye las emisiones de Co2 que se producen por la transportación de productos de otros países.

. Es considerado uno de los puntos básicos del verdadero turismo sostenible, no sólo porque ayuda a la economía de los productores y artesanos de cada lugar, sino porque disminuye las emisiones de Co2 que se producen por la transportación de productos de otros países. En los hoteles de playa. La capacidad de carga es otro aspecto de suma importancia, ya que entre cada construcción deben existir zonas de buffer o contención, que deben comprender 40 o 50 metros de manglar o selva -según sea el caso- para darle a la naturaleza la oportunidad de regenerarse y permitir el desarrollo de las especies.





Garantiza la sustentabilidad ambiental y económica / Creative Commons

