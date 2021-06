Adolescente en EU se vuelve viral por discurso sobre el aborto en su graduación

Una adolescente calificó como "desgarradora", "deshumanizante" y una "guerra" contra los derechos de las mujeres la decisión del estado estadounidense de Texas de prohibir el aborto a partir de las seis semanas. Lo hizo en un discurso de graduación de una escuela secundaria del estado que se volvió viral.

Paxton Smith, la mejor estudiante de su clase del instituto Lake Highlands, en Dallas, había presentado un discurso diferente ante los directores de la escuela para recibir el visto bueno.

A Texas high school valedictorian tossed her approved speech & spoke about the state's abortion law instead.



In awe of young people. pic.twitter.com/fj0FNsku8p — Jessica Valenti (@JessicaValenti) June 3, 2021

Pero en el video de su alocución, publicado en internet, dijo que decidió hablar sobre el aborto porque la graduación es un día en el que la gente está "más dispuesta a escuchar una voz como la mía, la voz de una mujer".

"Tengo sueños, esperanzas y ambiciones. Todas las chicas que se gradúan hoy los tienen. Hemos pasado toda nuestra vida trabajando por nuestro futuro, y sin nuestra opinión y sin nuestro consentimiento nos arrebatan nuestro control sobre ese futuro", dijo en medio de vítores de los presentes.

"Espero que puedas sentir lo desgarrador que es, espero que puedas sentir lo deshumanizante que es que te quiten la autonomía sobre tu propio cuerpo".

➡️ Por falta de quórum, diputados suspenden discusión del aborto

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el 20 de mayo un proyecto de ley para prohibir el aborto desde las las seis semanas, un límite que los activistas de derechos reproductivos advierten que hará que muchas mujeres no puedan optar por este procedimiento porque muchas mujeres ni si quiera saben que están embarazadas antes de los 42 días de gestación.

La ley, apodada por sus defensores como "proyecto de ley del latido del corazón", no contempla excepciones como la violación o el incesto, y convertirá Texas en uno de los estados del país en que será más difícil abortar.

"No puedo renunciar a esta plataforma para promover la paz cuando hay una guerra contra mi cuerpo y contra mis derechos. Una guerra contra los derechos de sus madres, una guerra contra los derechos de sus hermanas, una guerra contra los derechos de sus hijas", dijo Smith a su clase.

This took guts. Thank you for not staying silent, Paxton. https://t.co/DlwEgmMRGN — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 2, 2021

"No podemos quedarnos en silencio".

Al menos otros 10 estados gobernados por republicanos han aprobado legislaciones que prohíben el aborto una vez se puede detectar un latido del feto, que suele ser alrededor de la sexta semana de embarazo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Todos estos proyectos de ley han sido anulados por los tribunales porque violan el caso Roe vs. Wade, una sentencia de la Corte Suprema de 1973 que autorizó el aborto siempre que el feto no pueda sobrevivir fuera del útero, lo que ocurre entre las 22 y las 24 semanas.

Hillary Clinton elogió la actitud de la adolescente: "Esto requirió agallas. Gracias por no guardar silencio, Paxton", tuiteó Clinton.