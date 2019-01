¿AMLO hizo fila para cargar gasolina?

En tiempos de crisis por el desabasto de gasolina surgen toda clase de fake news y una de ellas se ha comenzado a viralizar: el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo fila en una estación de servicio.



Todo se remite a una imagen donde se ve un Tsuru blanco formado en una gasolinera de la Ciudad de México, según por más de dos horas y, según comentarios en redes, hasta saludó a la gente que también esperaba su turno

Sin embargo, todo es ¡fake news!

¿Las razones? Pues el mandatario no se encuentra en la capital, ya que desde el viernes está de gira por el interior del país.



Ayer visitó Tlapa, Guerrero; este sábado Ciudad Ayala, Morelos, y el domingo recorrerá Valle de Chalco, en el Estado de México, donde iniciará el apoyo a adultos mayores.

Hoy en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México, dio inicio el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que consistirá en otorgar un millón de becas a niñas y niños con capacidades diferentes. https://t.co/QCeweFkzft pic.twitter.com/tW6j8ylwkm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de enero de 2019 Firma presidente AMLO declaratoria del Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar https://t.co/XucJFfWV40 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de enero de 2019

Además, López Obrador desde hace mucho tiempo ya no utiliza el Tsuru blanco que se hizo famoso cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Cuartoscuro Archivo

Desde que inició el problema de abasto, López Obrador insiste en su llamado a la población para no entrar en pánico.

Afirma que poco a poco se normalizará la situación: "no caigamos en pánicos, en compras precipitadas, si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren la que tienen y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país.