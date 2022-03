Broma de tiktoker en Estados Unidos sale mal y se vuelve viral

Un joven estadounidense se volvió viral en Estados Unidos gracias a uno de sus videos publicados en TikTok, aunque no fue por el motivo que él tenía planeado.

En los últimos años, el avance de las redes sociales se revolucionó de nueva cuenta con la llega de TikTok, que se ha posicionado como la plataforma preferida de las nuevas generaciones.

Virales Meme de mujer alterada y el gato esconde una historia de violencia doméstica. Te contamos

La búsqueda de posicionar contenido en la plataforma lleva a que los usuarios se graben haciendo retos, que en algunas ocasiones resultan peligrosos, o realizando actividades que, aunque parezcan inofensivas, pueden salirse de control fácilmente.

Esto fue lo que le pasó al usuario de TikTok jaykindafunny8, mejor conocido sólo como Jay entre sus seguidores, quien utiliza su cuenta en la plataforma para subir videos en los que hace bromas en la calle.

Sin embargo, con lo que Jay no contaba es que no toda la gente con la que se cruza está dispuesta a tolerar una broma, mucho menos cuando ésta es un tanto pesada.

En esta ocasión, Jay se encontraba dentro de lo que parece ser el local de una cadena de ferreterías utilizando un tubo de PVC como megáfono para asustar a las personas que se encuentran comprando en la tienda.

pic.twitter.com/W1WlHc1ujZ — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 19, 2022

Los planes del creador cambiaron de rumbo cuando eligió a uno de los blancos para su broma. En el video se puede observa como se acerca por la espalda a un hombre que está mirando hacia un anaquel.

Sin embargo, en lugar de recibir las risas o simplemente una mirada molesta, en esta ocasión Jay terminó derribado en el suelo y con una llave al cuello.

Al parecer el corpulento hombre al que marcó como su objetivo no estaba de humor para tolerar bromas y respondió al estridente sonido en su oído de manera agresiva.

Luego de que se viralizara el video en redes sociales, la opinión de los usuarios se dividió entre los que opinaban que Jay había recibido lo que merecía por hacer bromas pesadas a personas al azar, mientras que otros acusaron que la reacción del hombre fue demasiado violenta para una simple broma.