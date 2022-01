Más de 14 millones de mexicanos no tiene ni siquiera un sueldo de 30 mil pesos

El tema del salario mínimo fue el centro de atención en las redes sociales luego de que Sofía Niño de Rivera realizara un comentario que no fue del agrado de todos, el cual se volvió tendencia y dejó nuevamente al descubierto lo poco que se remunera a la clase trabajadora en nuestro país.

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera?

La comediante habló sobre el tema del salario en programa "Dementes Podcast con Diego Barrazas", donde habló sobre su experiencia profesional antes de ser conocida como standupera.

Sofía reveló que a los 28 años, cuando trabajaba en una agencia de publicidad, ganaba 30 mil pesos al mes, lo cuál consideraba como un pago "terrible", por lo que se sintió indignada pues iba a costarle muchos años poder ganar más que eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa1)

"Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista. Eso me alcanzaba para pagar la renta, estaba yo sola, bajé muchísimo mi nivel de vida, obviamente no me iba a ir de viaje, a comprar ropa, a comer a un restaurante, si tenía mucha hambre me iba a comer a casa de mis papás, llenaba tuppers y me los llevaba a mi casa”.

Aunque el programa fue transmitido hace tres días en YouTube, el fragmento del video donde habla sobre el salario fue retomado y se hizo viral tras los comentarios de quiénes no estuvieron de acuerdo con la comediante pues la realidad es que para un mexicano un sueldo de 30 mil pesos no es insuficiente, dado que el salario mínimo en nuestro país es de 172. 80 pesos.

"Problemas de gente blanca" y "Ya quisiera yo ganar más de 20 mil a esa edad” fueron algunas de las críticas que recibió la joven.

¿Cuántos mexicanos ganan el salario mínimo?

En octubre de 2021, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 14 millones 9 mil 186 millones de mexicanos ganan apenas un salario mínimo al mes, es decir, sólo 172. 80 pesos.

Esta cantidad de gente representa el 24.9% del total, mientras que quienes ganan hasta dos salarios mínimos representan el 35%, lo que quiere decir que en México 6 de cada 10 trabajadores perciben ingresos mensuales inferiores a 8 mil 502 pesos.

Además, 11 millones 985 mil mexicanos, es decir, el 23.5% de la población trabajadora gana por debajo del salario mínimo al día, que equivale a menos de 123.22 pesos, por lo que mensualmente estarían cobrando apenas 3 mil 696 pesos.

¿Cuántos mexicanos ganan arriba de 30 mil pesos?

Sí eres de los que percibe un pago "terrible" como el de la comediante, perteneces al menos del 1% de la población, pues solo esta minoría recibe aproximadamente más de 38 mil pesos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Incluso este rubro tuvo una baja de 0.5 puntos el 2021 con respecto al 2020, lo que significa que la gente que gana este tipo de sueldos sigue disminuyendo con el paso de los años.