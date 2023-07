Felicidad arruinada en 3, 2, 1: a estudiante le quitan diploma de graduación porque bailó para festejar

Graduarse o terminar un ciclo debería de ser motivo de felicidad, por eso no es de extrañar que las personas, y más siendo jóvenes, expresen lo orgullosos que están de sus logros.

No obstante, algunas personas pueden tomar este tipo de celebraciones como una falta de respeto, situación que ocurrió en Estados Unidos, cuando la joven estudiante Hafsah Abdul-Rahman celebró alegremente la entrega de su diploma de la Philadelphia High Scool for Girls, lo que no fue bien visto por la directora.

En internet se viralizó la escena donde se ve a la joven Hafsah Abdul-Rahman acercándose a una profesora que estaba entregando los diplomas, la joven iba bailando demostrando su gozo por graduarse, sin embargo, parecer ser que la mujer aprobó la actitud de la chica por lo que decidió no entregarle el deseado diploma.





"Ella me robó ese momento y nunca lo recuperaré. Dijo que no me daría mi diploma porque la multitud se rió", publicó en sus redes sociales la joven.





“Ella me robó ese momento y nunca lo recuperaré. Dijo que no me daría mi diploma porque la multitud se rió”, publicó en sus redes sociales la joven.

Tras hacerse viral, los internautas se solidarizaron y expresaron su apoyo con diversos comentarios como: “Resulta que ahora la felicidad está prohibida”; “Y la directora blanca y rubia”; “Ella demostró dos cosas; su felicidad y la intolerancia que aún existen en la institución de su directora.” y “Mujeres ejerciendo violencia a otras mujeres”.

La actitud de la directora indignó tanto que muchos leyeron lo que hizo como un acto de racismo, otras como de violencia de género, hasta como una acto de envidia por parte de la mujer hacia Hafsah.

Por su parte, las autoridades del Distrito Escolar de Filadelfia, desaprobaron la actitud de la directora, y condenaron la situación, la cual, aseguraron, puede entenderse como una acto de racismo y de violencia hacia una estudiante afroamericana.