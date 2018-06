¿Domingo de sufrimiento? Elecciones, Mundial, Luis Miguel...lo que debes saber del 1 de julio

Este 1 de julio los mexicanos viviremos todo un mar de emociones tras los eventos que harán que no sea un domingo tan tranquilo, y aquí te prevenimos para que no se te pase nada.



Las elecciones presidenciales

Como lo hemos visto y escuchado desde hace algunos meses, el domingo 1 de julio se vivirán las elecciones presidenciales de nuestro país, en donde AMLO, Anaya, El Bronco o Meade compiten para saber quién nos representará por los próximos 6 años.

También se elegirán diputados y senadores de Mayoría Relativa, Representación Proporcional y Primera Minoría.

Y más...

Pero eso no es todo, pues los chilangos tendrán que elegir también al próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como otras ocho entidades que también deciden sobre el cargo de gobernador.

Así como alcaldías, congresos locales y diputados locales en diferentes estados, que en total suman 3 mil 400 cargos los que estarán en manos de los mexicanos que acudan a las casillas.

¡Luis Miguel y su mamá!

Pasando a otro plano más divertido, este domingo se revela otro más de los capítulos, si no es que el más importante y esperado, de la serie de Luis Miguel donde posiblemente se muestre qué pasó con su mamá.

El video que ya aparece en la plataforma de Netflix, se titula "Marcela", el nombre de la madre de El Sol de México, que en el capítulo anterior dejó a todos en suspenso.

Y es que es momento de saber si Luismi encontró a su mamá, recordemos que terminó por ir al hospital psiquiátrico y al entrar a la habitación donde estaba una mujer de espaldas, él se acercó y se arrodilló, comenzó la canción “Tengo todo excepto a ti” y ¡acabó el capítulo!

Chicharito vs Neymar

Aunque los partidos del Mundial de Rusia 2018 que se jugarán este día no involucran a México (Rusia vs España/Croacia vs Dinamarca), será un día previo al encuentro que tendrá el Tricolor contra Brasil.

Así es, todavía con resaca de las elecciones y a minutos de saber quién será nuestro nuevo presidente, México se enfrentará contra Brasil en octavos de final el próximo lunes 2 de julio a las 9 de la mañana en Samara, por lo que los nervios estarán al máximo.

¡No habrá cerveza!

Y si pensabas que ya nada más podía hacer este día más difícil, pues malas noticias, ya que la Ley Seca ya estará en todo su esplendor debido a las elecciones, así que no habrá cervecita para olvidarnos del sufrimiento y los nervios por todo lo que se vivirá, ¿ya estás listo?