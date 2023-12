Familia de EU vive pesadilla por un tornado: hallan a su bebé en un árbol

En Estados Unidos es común que haya tornados de gran magnitud debido a distintos factores geográficos, este fenómeno natural deja múltiples destrozos por su paso, e incluso muertes. El pasado 9 de diciembre un fuerte tornado impactó en Tennessee dejando una historia increíble para una familia que sufrió los estragos del ciclón.

La familia Moore, quien reside en Tennessee, EU, vivió una historia mortal luego de que un tornado impactara la región de Clarksville. El joven matrimonio contó al portal CNN que fue un evento inesperado y que todo sucedió con mucha rapidez.

Sidney Moore, la madre, explicó que gobierno local no dio aviso previo del fenómeno, por lo que, ellos ya estaban acostando a su hijos para posteriormente dormir. Al ver que evidentemente sucedía algo, ella protegió a su hijo Princeton y su novio, Amaris, fue por su hijo Lord.

Fue en ese momento que el tornado provocó el mayor de los daños a su hogar, pues levantó el techo de su casa y no sólo eso, posteriormente también tumbó las paredes. Amaris fue levantado por el tornado al igual que las partes de su casa, por lo que no pudo llegar a su hijo.

Tras su paso, mientras Sidney seguía con Lord, Amaris quedó bajo los escombros de su casa móvil y con el hombro dislocado, de esta forma fue a buscar de forma desesperada al bebé quien se encontraba llorando en un árbol caído a unos 30 pies de lo que quedó de su hogar.. "Fue como la escena de una película", dijo Sidney.

Captura de pantalla NBC

¿Por qué hay tantos tornados en EU?

De acuerdo con la BBC, en Estados Unidos se registran hasta 1.200 tornados cada año, lo que lo convierte en el país que más sufre de este impresionante fenómeno natural.

La Comisión Natural de Emergencias señala que se considera un tornado cuando una nube en forma de embudo que se ha formado en torno a una columna de viento, baja hasta tocar el suelo. Por lo que, en ese momento es cuando se producen fuertes vientos giratorios, con velocidades de hasta 80 metros por segundo, combinados con la depresión que se da en el centro de la columna de viento.

El medio especializado National Geographic, explica que uno de los principales factores por los que se crean los tornados, es debido a que el aire frío y seco choca con el aire cálido y húmedo. Además, que en la región media del territorio estadounidense es donde más se dan estos tornados, incluso en dicha región se encuentra "El callejón de los tornados" el cual abarca Texas, Oklahoma, Nebraska y Kansas.

Finalmente, entre otros factores está el aire frío que fluye desde el norte a través de las Grandes Llanuras, la cercanía de las aguas cálidas del Golfo de México y el aire seco procedente de las Montañas Rocosas.

If you are under a tornado warning due to Hurricane #Dorian:



🏠 Safely & quickly get to a sturdy building or safe room.



🌪 Stay away from windows and doors.



⚠ Do NOT get under a bridge or overpass. Go to a low, flat location.https://t.co/KnBfIwQ40g pic.twitter.com/xThQTQ8ONv — FEMA (@fema) September 5, 2019