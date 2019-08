¿Hueles a viejito? A los 30 años comenzamos a oler a anciano, según estudio

Dicen que la mejor época de la vida comienza a los 30 años; tienes estabilidad económica, un buen empleo, una relación sentimental estable... sin embargo ¡comienzas a oler a viejito!

José María Antón, investigador de biotecnología, explica que el olor que relacionamos con la vejez sí existe y no se debe a que las personas tengan poca higiene o no se alimenten de manera correcta, sino que la piel comienza a envejecer y produce una molécula llamada 2-nonelal, que es la responsable de que se produzca el desagradable olor.

"El 2-nonenal (en estado puro) huele realmente mal. Tanto que cuando abrimos una cápsula con esa molécula en el laboratorio, todo apesta".

Eliminar este olor no es fácil, debido a que no es soluble en agua, lo que se traduce en que no podrás eliminarla con un simple regaderazo, habrá que invertir un poco más de tiempo (y dinero) si quieres deshacerte de ese olor para seguir disfrutando de tu juventud.

Si llegaste a la tercera década de vida y te preocupa salir y oler a viejito y que tus amigos se den cuenta, no te preocupes, una marca de productos dermatológicos lanzó una loción (Inner) corporal unisex que “encapsula a las moléculas que producen el olor a viejito, y de esta manera lo desactiva”.

¿Lo ves?, no todo es tan malo, ya hay una solución si te preocupa oler a anciano... mientras disfrutas una noche de antro.