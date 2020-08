Elías Ayub y Bárbara de Regil son los nuevos “reyes” de los memes

Este periodo de confinamiento por la pandemia del coronavirus ha provocado que los mexicanos se vuelvan más creativos en las redes sociales.

Así que los recientes protagonistas de los mejores memes son el empresario Arturo Elías Ayub y nuevamente la actriz Bárbara de Regil.

Resulta que la protagonista de Rosario Tijeras quiere seguir “motivando” a sus seguidores: ahora tras sus clases de ejercicio que impartía en Instagram al grito de “Sonríe y actitud, ante todo”, ahora compartió su método para quitar cualquier dolor.

De Regil afirma que ella y su hija tienen un secreto: poner sus manos en donde se encuentre el dolor y quitar ese malestar solo con “energía positiva“.

Obviamente llegaron las burlas y memes como cascada…

Nadie: ...



Absolutamente nadie: ...



Bárbara de Regil: "Piten paroroponpo pinpea ponpo tonpepepo pupiparo queconpapa carapupepo" pic.twitter.com/Ctdpymt0pO — Captain Winston (@Briagowsky) July 30, 2020 La hija de Bárbara de Regil: *Me atropellaron*



Bárbara de Regil: pic.twitter.com/kNg4zRDRat — ⛧🦕 Rocko 🦖⛧ (@rocKo_roll) July 30, 2020 mi dolor de cabeza yéndose después de poner mi mano y ordenarle con energía positiva que se fuera así como lo hace mi poderosa Barbara de regil 😍✨ pic.twitter.com/O4GsGU9R07 — STREAM WATERMELON SUGAR BY HARRY STYLES (@fernando_cnd) July 30, 2020 Alguien: me duele un chingo la panza

Barbara de regil : pic.twitter.com/Hsaa21uIo8 — pavido navido (@JexuxB) July 30, 2020 Bárbara de Regil quitando un tumor cerebral. pic.twitter.com/lXKXNrBbWT — PinChe Andrés (@AndrezCh) July 30, 2020 - ¿Estas usando...?

- ¿Los consejos de Barbara de Regil para el dolor de estomago después de comerte 10 tacos de bistec ?

- Sí pic.twitter.com/ApWxWxL3XC — Geancarlo 🚬✨ (@Geancarlo_) July 30, 2020 *Barbara de Regil dice algo*



Todos los doctores y nutriologos: pic.twitter.com/W4ZjbAJt2t — Angel Vega (@4ngelvega) July 30, 2020 Yo... Quitándome la grasa con energía positiva 😍✨👐



Gracias Bárbara de Regil 😁👌 pic.twitter.com/PoTnGVQo9m — Anni Wonkii (@gloomikam) July 30, 2020 No se me quitó el dolor pinche Bárbara de Regil!!!

🐼🤬🤬🤬😭😭😭 pic.twitter.com/Q94QFOk7bv — Panda_Divino 🐼🇲🇽 (@DivinoPandita) July 30, 2020

Bárbara primero se molestó, pues no es la primera vez que está en el centro de la polémica (recordemos el “ay no, qué prieta") y aseguró que no le da un segundo de su vida a estos comentarios.

No los leo ... Justo me hace mucho bien saber que no les doy 1 segundo de mi tiempo . Les mando bendiciones que entiendo escriben como viven la vida y eso es triste ☹️ https://t.co/hJW1sYiXeW — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 25, 2020 pic.twitter.com/kALKHsQcy3 — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 25, 2020

Luego se calmó y hasta “agradeció” los memes, subrayando que si tiene alguna infección, va al doctor.

No soy doctora tampoco soy Nutriologa...Soy actriz, conductora, mamá , mujer y esposa, llevo una vida saludable desde hace 14 años y la COMPARTO con ustedes con mucho AMOR 😅 Eso si ! Vivo tomando Cursos EMOCIONALES 🥰🌱🧠♥️ AMO MI VIDA Y LO QUE ME RODEA ✨✨ — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 31, 2020 Jajajjajajajajjajsjajajjajajajjajajsjjajjsjsjajajjsjsjajajajjajajajajajjajajs la cara jajajjajajajajajja jajajajjaja lo guardare por siempre 😍 https://t.co/WeROFh26WZ — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 30, 2020 Jajajjajajajajaja jajjajajjaja no no eso es disciplina ✨ https://t.co/SNJTR71Fr4 — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 30, 2020

Nuestro segundo protagonista es Arturo Elías Ayub, yerno del magnate Carlos Slim y uno de los empresarios que participan en el programa Shark Tank México.

Precisamente de ahí surgió su frase que lo ha llevado a los memes: “Estoy fuera”, que la usa cuando no le convence algún plan de los emprendedores que piden financiamiento.

Pues la frase ya se convirtió en meme…

-Homero te quedaste toda la noche viendo Shark Tank?

-Creo que estoy fuera pic.twitter.com/EEeyzi42cK — Emiliano Reach (@ReachLara2552) July 29, 2020 Mi novio adjudicando debates es

como Elías Ayub en Shark Tank.



"Buenísimos tus argumentos, me encantó tu discurso.

Tienes cuarto" pic.twitter.com/EaYtubx6w7 — Danie Darko (@ARKdaniela) July 30, 2020 Yo por eso estoy fuera 🥴 pic.twitter.com/TqWf7OJ9t2 — 𝑈𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑐𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑖𝑟𝑜𝑏𝑖 (@albeydaaa) July 25, 2020 Hueles raro, eres bien intenso y te vistes qlerito; yo por eso, estoy fuera. pic.twitter.com/gBFYY7cFeT — La sensación del bloque (@barbara_snava) July 31, 2020 Si te da igual tener un día con o sin mí, entonces yo estoy fuera. pic.twitter.com/6yIh4GizSm — ℬ🤍 (@_la__a) July 26, 2020

Obviamente el expresidente de los Pumas no se quedó callado: “Ya me agarraron de su wey con los memes”, escribió, a lo que un usuario agregó que ya hasta tienen stickers para usarlos en Whatsapp y todo mundo pidió que "los rolen".