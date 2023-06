Julio está por arrancar: dale la bienvenida al nuevo mes con los mejores memes

Este 2023 se ha ido volando y con la llegada de Julio Iglesias los memes inundan las redes sociales. Y es que todos pensamos que ya a la mitad falta menos para el aguinaldo y comienzan a ser fechas para pedir vacaciones.

Inclusive, el cantante español es fan de sus memes. En entrevista para la revista Hola en el 2105, Julio Iglesias dijo que le hacían mucha gracia y que en navegaba en Internet para divertirse un rato.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos" y añadió, “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Es por eso que hoy viernes y además quincena, te traemos algunos memes para darle la bienvenida a este julio.





Memes para recibir julio

Ya cumplimos medio año y el protagonista de los memes, sin duda es el estimado cantante Julio Iglesias.

Y si hacemos un hilo de los mejores memes de Julio que tenemos ? Comienzo yo ! pic.twitter.com/sJaFQ7S3VS — Karen 🌸 (@krncita7) June 29, 2023





Hay una guerra de Memes de Julio en el grupo de guasap de mi familia. 😂😂😂 pic.twitter.com/vm5neDXgbl — Victoria Chávez 🇻🇪 🇵🇸 🇭🇹 (@Vistacha) June 30, 2023





Julio viene con memes. pic.twitter.com/n7nTpPA2JH — Profesor De Megrez Delta (@DrRespeto) June 29, 2023





Fue una moda pasajera de la que se cumplen ya 10 años, pero a mí no me importa recuperarla. Los memes de Julio nunca mueren pic.twitter.com/2XSAorTMz4 — Pablo Conde (@PabloConde) June 30, 2023





Dejen las mejores imágenes de la llegada de Julio. pic.twitter.com/NRS15bTwvF — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) June 27, 2023





Suficiente, necesito que pongan aquí sus mejores memes de JULIO y contribuyan con una buena causa: reírme. pic.twitter.com/Oix4rZQ97b — 💚 La chica Clau (@lachicaclau) June 28, 2023





Recuerda que ya falta menos para diciembre y el aguinaldo, así que no te decepciones si aún piensas que falta mucho, todos ya ansiamos que se acabe el año.