Millonario japonés busca acompañante para ir a la Luna

Yusaku Maezawa, nuevo empresario japonés creador de la marca de moda Zozotown, fue seleccionado por el programa de la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, en 2018 como el primer turista espacial en la Luna.

Recientemente Maezawa se popularizó en twitter al literalmente "regalar" a sus seguidores millones de yenes con el objetivo de estudiar los efectos de la accesibilidad y estabilidad económica en el ingreso económico básico en las personas.

Hace algunas horas este japonés se volvió tendencia en la red social pues, a parte de regalar dinero, presentó su inquietud de encontrar a una mujer dispuesta a acompañarlo en su viaje a la Luna.

No solo eso, acompañó su publicación con un documento donde especifica el porqué de su búsqueda y las características que debe cumplir la seleccionada para poder ser su acompañante.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Inclusive en el documento, Maezawa declara que se vio tentado a rechazar el viaje propuesto por SpaceX:

Cuando recibí la oferta de participar en este programa, primero me invadieron las emociones de vergüenza y orgullo, y pensé en rechazar la ofertaYusaku Maezarwa, Serious Matchmaking Documentary





Captura de pantalla | ​Yusaku Maezarwa´s Serious Matchmaking Documentary

Según sus declaraciones en el documento, el cuadragenario espera poder retomar su vida amorosa después de su vida exigente para poder convertirse en multimillonario.