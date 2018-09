Cómo es que una comedia adolescente de Netflix disparó las ventas de Yakult

Las acciones de la empresa japonesa Yakult reportaron un incremento de 2.6% las últimas tres semanas, luego de una caía de 6% el último semestre.

El repunte coincide con el estreno de la película A todos los chicos que he amado antes, en Netflix. La audiencia de la película se dio cuenta que la hermana del personaje principal toma un yogur de una pequeña botella distintiva, hecho del que se ha estado hablando en Twitter.

Yakult Shortage never happened in an Asian Country before, as far as I know. But today, my fave dairy drink is sold out in two stores. I blame you Peter K! 😂✌ #ToAllTheBoysIveLovedBefore @Netflix_PH @NetflixAsia @netflix pic.twitter.com/sGLvTEWS7D — Alyssa (@ItsMariaAlyssa) 22 de agosto de 2018

En la película, la bebida se llama "batido de yogur coreano", pero el público claramente ha visto la "parte superior de la lámina roja distintiva de Yakult”.

Yakult es lácteo fermentado de origen japonés que contiene más de 8 mil millones de lactobacilos Casei Shirota, llegó a México desde 1981 y desde entones se vende como pan caliente.