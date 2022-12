Niña pide a Santa Claus recibir menos bulliying

Llega la Navidad y para los niños es una gran fecha por la llegada de Santa Claus y la oportunidad de pedir grandes regalos, pero el deseo de una niña causó la emoción de los usuarios en redes sociales, al pedir que reciba menos bullying en su escuela.

El bullying o el acoso escolar es uno de los principales problemas de las infancias y en las instituciones educativas, uno que muchas veces no se hace notar o que los adultos no notan, pero que afecta de manera grave a los niños.

Para una madre en los Estados Unidos el descubrimiento de la realidad que vivía su hija llegó gracias a su carta a Santa Claus y a sus deseos para esta Navidad.

Niña y su deseo de recibir menos bullying a Santa Claus

Suzy Boliver es una madre de familia en los Estados Unidos que, en su cuenta de TikTok (@thebolivers) dio a conocer la carta que su hija de ocho años escribió para Santa Claus con lo que espera recibir de regalos.

La lista no parece muy diferente a la que cualquier niño haría al pedir cosas como peluches, un nuevo teléfono celular y accesorios para sus dispositivos tecnológicos, pero sus últimos dos deseos impactaron a la madre.

El primero de ello fue tener más amigos y el segundo de ellos recibir una menor cantidad de bullying. Al respecto, Suzy indicó que no quería publicar la carta, pero al entender que es posible que otros niños sufran de lo mismo y es un tema que debe discutirse decidió hacerlo.

“Cuando recibes la lista de Navidad de tu hija de ocho años y cuando dije que mi corazón se apachurró”, señaló en texto la madre de familia. “Este es el caso de una niña de 8 años en 2022 y tal vez deberíamos discutir de ello”.

@thebolivers I wasn’t going to post this, but you know what.. this is being 8 yrs old in 2022 and maybe we should be talking about it.. ♬ Get You The Moon - Kina

u video impactó a los usuarios y ya tiene más de cuatro millones de reproducciones, mientras que, en los comentarios, usuarios que son padres de familia se han identificado con el caso, al ver también como sus hijos sufrieron en silencio y por varias circunstancias terminaron por enterarse. Lo mismo ocurrió con maestros, tíos y aquellos que conviven en casa con niños.

“Mi hija de nueve años escribió este año ‘ser más bonita’, no tengo palabras para describir mi tristeza”, señaló la usuaria Delepit. Mientras que la usuaria Miriam agregó: “Necesitamos hacer algo contra el bullying. Estamos tardando demasiado tiempo”.

“Soy una maestra y si está escribiendo sobre ello pregunta a sus maestros, también aléjala lo más que puedas de sus acosadores”, recomendó la usuaria DVaneck. “Mi corazón, pobre bebé, combate a sus acosadores, toma esa letra y ve a su escuela, demanda que haya acción”, señaló la usuaria Christina.

“Recuerdo cuando tenía ocho años, estaba como en tercer grado y recibí mucho bullying, siempre recordaré exactamente lo que me decían”, escribió la usuaria Christa.

Usuarios salen en apoyo de la menor

Dentro de los comentarios una gran cantidad de usuarios mostraron su apoyo a la niña y preguntaron por formas de apoyarla para que pudiera sentirse acompañada tras revelar lo que pasa en la escuela y el bullying que sufre.

Algunos pidieron ser quienes le regalen algunos objetos de la lista, otros se ofrecieron a dar algunos de los peluches que pidió de sus propias colecciones y el tener una vía con ella para escribirle mensajes de apoyo.

Tras el consejo de una usuaria, la madre Suzy compartió una dirección de P.O. Box, que es de una oficina postal cerca de su domicilio para todos aquellos que quieran escribirle un mensaje o enviarle una carta.

La dirección tiene sede en Florida, Estados Unidos, y varios usuarios comentaron que ya han mandado sus cartas, mensajes y demás para mostrar su apoyo a la niña y sepa que su deseo a Santa Claus de sufrir menos bullying se va cumplir.

