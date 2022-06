Estudiante hacia bullying a uno de sus compañero y su profesor decide darle una lección

El papel de los profesores en la formación de sus estudiantes; sin embargo, un profesor que decidió darle una lección a uno de sus alumnos que le hacía bullying a otro podría haber ido demasiado lejos.

De acuerdo con le medio peruano La República, los hechos ocurrieron en la escuela San Felipe 120, en Piura, Perú, donde un profesor decidió dar una lección a uno de sus alumnos.

En un video que se difundió a través de redes sociales se puede ver cómo el profesor golpea con un cinturón a uno de sus alumnos frente a todos sus compañeros como forma de reprenderlo porque estaba haciendo bullying a uno de ellos.

Virales Madre saca a hija de antro a cinturonazos por no pedir permiso

En un principio el docente fue separado de su cargo pero este martes quedó absuelto y se reincorporó a sus actividades.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, expresó Mendiola a través de redes sociales.

El profesor también agradeció a los padres de familia que, contrario a lo que se pudiera esperar, respaldaron su manera de disciplinar al estudiante.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso (...), pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, había comentado el docente antes de librar la situación sin castigo.

Mendiola dijo que después de este incidente continuará poniendo normas a sus estudiantes para que el respeto debe reinar en las aulas.