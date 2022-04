Como los Paw Patrol, lomito ayuda a detectar bombas en Ucrania

Una vez más los mejores amigos del hombre nos demuestran la razón por la que se les ha denominado así y hoy te traemos la historia de Patron, un perrito que por su gran labor ahora le ha dado la vuelta al mundo.

De acuerdo con el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información de Ucrania, el perro, de raza Jack Russell Terrier, logra olfatear cualquier elemento peligroso que pueda detonar.

La valiente labor de Patron

Y es que desde el inicio de la invasión Rusia, Patron ha hecho un gran trabajo colaborando con los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias (SES) como rastreador de explosivos.

El inteligente y valiente lomito siempre va armado con un pequeño chaleco militar en el que se puede apreciar el escudo de su equipo y hasta el momento ha logrado localizar más de 90 explosivos.

“Un día, la historia de Patron se convertirá en una película, pero por ahora, él es cumpliendo fielmente sus deberes profesionales”, señaló el Centro.

Además, han dado a conocer que con tan sólo dos años se ha convertido en el alma de Chernígov, uno de los principales centros políticos, económicos y socioculturales de Ucrania que ha sido gravemente afectada por la guerra.

"Tiene dos años. Es el alma y la mascota de nuestros pirotécnicos de Chernígov. Por cierto, le gusta mucho el queso, así que nuestros chicos aprovechando la ocasión lo están consintiendo".

Raza de perros Terrier

La raza Jack Russell Terrier es usada para este tipo de operaciones tácticas debido a que tiene muchas características que lo destacan de otras razas.

Su tamaño compacto lo ayuda para poder entrar en pequeños espacios donde podría ver explosivos y así ubicarlos de manera más fácil.

Su gran capacidad olfativa les permite detectar tanto artefactos explosivos como rastros de pólvora.

Siempre está alerta, es tenaz, independiente, ágil, tiene mucha fuerza y resistencia, por lo que también suelen usarse en los aeropuertos.

