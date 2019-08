Por error, youtuber sube video y es captada maltratando a su perro

Para tener una mascota, hay que tener la responsabilidad de su bienestar; los perros en particular, necesitan atenciones para que tengan una salud adecuada.

Los perros grandes necesitan más atenciones y tiempo puesto que su energía es más de lo normal; la hiperactividad de los canes, además de un mal día, no suelen ser una buena combinación.

El ejemplo es la youtuber estadounidense Brooke Hout, quien es señalada por todos sus seguidores y usuarios de redes sociales, por maltrato animal.

La Youtuber, aparentemente subió equivocadamente un video en donde se aprecia que golpea, grita, empuja y hasta escupe a su perro.

En la escena, el can se entromete de manera juquetona mientras Brooke grababa una nueva publicación para su canal en YouTube. De pronto, visiblemente molesta, la youtuber reprende al perro por interrumpirla.

Para cuando se dio cuenta, intentó borrarlo inmediatamente, aunque varios usuarios ya tenían una copia que no dudaron en compartir en las redes sociales.

Luego de lo sucedido, Brooke Hout publicó una carta a través de su cuenta de Twitter donde se disculpaba por lo que sucedió y negó maltratar a los animales. To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) 7 de agosto de 2019

Lo cierto, es que perdió varios seguidores, además de que la policía de Los Ángeles ya inició una investigación contra ella.

Lee más en El Sol de Acapulco ▼