¿Quién es Zadrig Man? El superhéroe mexicano que ha conmovido a todos con su misión

En entrevista para EL SOL DE TAMPICO el personaje de color verde y azul, dio a conocer que no contempla que sea revelada su identidad, ya que su labor es anónima y solo es un homenaje a su mascota “Duque”.

¿Quién es Zadrig Man?

Superando la meta de casi 110 animales rescatados de situación de calle es como se encuentra Zadrig Man el superhéroe mexicano que se dio a la tarea de rescatar perritos en Morelia, Michoacán y hoy se ha convertido en uno de los personajes más admirados de su comunidad y otras partes del país.

"Esta idea nace aproximadamente tres años en ese entonces yo tenía un perrito que se llamaba 'Duque', en ese entonces la idea de este personaje era concientizar a las personas y más que nada realizar los rescates de forma anónima”.

Zadrig Man, sufrió la pérdida de su amigo 'Duque' y con ello recibió la inspiración para seguir con la misión que un principio la idea era realizar un trabajo en equipo y que ambos portarán un traje.

“Primero empece a rescatar animales sin el traje y después se creó el traje en diciembre del 2020, a partir de la muerte de mi perrito. La idea era que los dos saliéramos juntos a rescatar animales él con su traje y yo con el mío pero, lamentablemente se me adelantó. Yo le hice la promesa que le iba a cumplir lo que le había prometido hace tres años y no solo se la hice a él también se la hice a otros perritos de la calle o cualquier animal que no lograba rescatar a tiempo”, relató y expuso que el día que presentó el disfraz fue el 11 de mayo del 2021 en la Ciudad de Morelia donde nació Zadrig Man.

La versatilidad y la idea de tener un superhéroe de perros ha motivado a la sociedad de Morelia, quienes no han dudado en mostrarle gestos de aliento y apoyar en todas las actividades que ha emprendido.

“Ha sido muy padre, desde el primer momento que lo di a conocer la gente se emocionaba, me pedían fotos, los carros se paran a saludarme y tomarse fotos. Es muy llamativo que el rescate lo haga una persona con un traje”.

Una de las cosas que más llena satisfacción al superhéroe es ver como los niños reaccionar y lo ven como un superhéroe que quieren imitar.

“Yo siempre digo que soy un personaje pero los niños dicen que cuando sean grandes ser un superhéroe cómo yo”.

Superando la meta de casi 110 animales rescatados de situación de calle es como se encuentra Zadrig Man | Cortesía: Zadrig Man





Los rescates y proyectos de Zadrig Man

Portando el traje y luciendo una increíble máscara Zadrig Man ha logrado rescatar cerca de 60 animalitos entre perritos, gatos y más; además su creador de manera independiente también logro hacer el rescate de 50 mascotas; ha participado en conferencias, marchas y prepara más proyectos.

“También hemos concientizado en algunas primarias de manera presencial incluso también por la plataforma de Zoom en otros estados y próximamente daremos algunas conferencias en algunas universidades y se vienen varias cositas bonitas”.

Dentro de los nuevos proyectos que el personaje contempla está el lanzamiento de una canción, una caricatura o tal vez un cómic, todo con el único objetivo de llegar a las nuevas generaciones.

“Va a salir una canción de Zadrig Man, una caricatura, un cómic, más que nada para los niños porque ellos al ver un super héroe lo quieren imitar, queremos llegar de cualquier manera a ellos”.

Zadrig Man, sufrió la pérdida de su amigo “Duque” | Cortesía: Zadrig Man

También relató “hemos participado en marchas, la verdad es que la primera marcha que hicimos fue en Morelia un mes después de que creamos el personaje, la segunda en Lázaro Cárdenas, Michoacán, esas marchas las organice yo, la tercera marcha fue aquí en Morelia cuando lamentablemente mataron un perrito en Tangamandapio, la realicé yo en conjunto con otras asociaciones”.

El personaje detalló que todas las marchas han sido pacíficas ya que al ser creyente del amor no busca llegar a la violencia, sino más bien aseguró que es importante visibilizar el amor que los animales traen a la vida de las personas.

“Creo que con el amor se pueden lograr varias cosas y sí sembramos amor en las personas por los animales , sería algo muy increíble”.

Zadrig Man el superhéroe mexicano de mascotas finalizó invitando a la sociedad a apoyar a los animales ya sea mediante los rescates, donativos, marchas y más, todo de manera pacífica y ordenada.

