Reagendan "resurrección" de Juan Gabriel, ahora será para el día de Reyes Magos

Nuevamente Juan Gabriel vuelve a ser el centro de atención, pues resulta que su ex representante Joaquín Muñoz, aseguró que él nunca dijo que el cantante reaparecería el 15 de diciembre e indicó que posiblemente esto suceda el 7 de enero, el día del cumpleaños de El Divo de Juárez.

En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo por Telemundo, Joaquín Muñoz dijo que los conductores de los programas alteraron la información, pues él dijo que "a partir del 15 de diciembre regresaría", y mencionó que posiblemente regrese antes de Navidad o “a lo mejor el 7 de enero porque es su cumpleaños".

via GIPHY

Juanga quiere volver el día de su cumpleaños

"Él me dijo que yo hablara con los medios y que les dijera que a ver si quieren que el 7 de enero sea día internacional de Juan Gabriel porque en México no hay, y para que también reaparezca".

Ante los espectadores, la conductora le enseñó el certificado de defunción de Juan Gabriel a Joaquín Muñoz, pero éste explicó que "eso no sirve porque Simona lo arregló", quien la esposa de Iván Aguilera.

Juanga

"Está vivo, he hablado con él"

“Es un invento ese certificado, ¡él está vivo! Es un complot por Simona, por Iván Aguilera, Jesús Salas y Laura Salas", sostuvo.

Por si fuera poco el ex representante aseguró que habla con él todos los días y que se whatsappean. "Yo sé dónde está, y yo soy el que paga todos sus gastos".

A principios de noviembre, Joaquín Muñoz afirmó que Juan Gabriel está vivo y se preparaba para reaparecer ante todos el 15 diciembre.

Conflictos por los bienes de Juanga

Sobre los conflictos entre la familia de “Juanga” por los bienes y dinero, dijo que el intérprete de Amor Eterno tiene el testamento y nadie puede quedarse con su dinero porque él está vivo.

Señaló que Iván Aguilera intentó cobrar regalías y dinero en las sucursales bancarias, pero no pudo y acusó que junto con su esposa Simona han intentado quedarse con el dinero, el cual lo transfirieron a Rumanía.

via GIPHY

Fans esperan con ansias el regreso de El Divo

“Iván no ha cumplido el trato, has abandonado a Alberto y usted Simona, no se meta con Alberto; no le vamos a decir nunca dónde está, usted lo amenazó Simona de que lo va a encontrar”.

Muchos de los usuarios de redes sociales han calificado de mentiroso al ex representante de Juanga y que sólo realiza esas declaraciones para promocionar su libro, sin embargo, otros tantos creen en las palabras de Joaquín Muñoz y esperan con ansias el regreso de El Divo de Juárez.