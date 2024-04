Adiós, Ken: Ryan Gosling se despide del personaje al estilo de Taylor Swift

Tras el éxito de Barbie, Ryan Gosling le dijo adiós a Ken, el personaje que interpretó en la película más taquillera a nivel mundial. Sin embargo, el adiós no fue una despedida cualquiera, sino mediante una adaptación de All Too Well, de Taylor Swift.

Ryan Gosling se despidió de Ken debido a que está promocionando The Fall Guy, la nueva película que protagoniza junto con Emily Blunt. “Ken y yo teníamos que romper, se terminó”, declaró el actor.

Mediante una presentación en el show estadounidense Saturday Night Live, Gosling se despidió de Ken mediante una versión de All Too Well, la canción que las fans de Taylor Swift consideran un himno para las rupturas, lo cual también reconoció el actor en el sketch en el que presentó su All Too Well Ken's Version.

Dejarlo ir se siente como una ruptura, y para procesar una ruptura solo hay una cosa que puede ayudar: la música de la gran Taylor Swift. Ryan Gosling.

¿Qué dice la versión de All too well de Ryan Gosling?

Ryan Gosling adaptó All Too Well a lo que vivió con su personaje de Ken en la película de Barbie, pero pese a la adaptación, la idea de continuar con el himno de las rupturas siguió.

“Antes solo era Ken, ahora solo soy Ryan” y “ahora es tiempo de decirle adiós a Ken” forman parte de la adaptación a la letra de la cantautora estadounidense.

A la letra se sumó Emily Blunt para despedirse de Katherine, el papel que interpretó en Oppenheimer.

“Ahora es el momento de despedirlo todo”

Con ello, dan un nuevo inicio en sus carreras actorales para iniciar con The Fall Guy y dejan detrás sus protagónicos en las películas más exitosas de 2023.

¿De qué trata The Fall Guy?

The Fall Guy es una adaptación de la serie de televisión que lleva el mismo nombre, bajo la dirección de David Leitch. Por ello, la trama sigue la idea original y se centra en Colt Seavers, un doble de acción que se juega la vida dentro y fuera del set de grabación.

La trama se complica cuando el actor principal desaparece y Colt debe encontrarlo para que el estudio no clausure el proyecto de su novia. En los promocionales la definen como un romance de acción con un toque de comedia.

Ryan Gosling interpreta a Colt Seavers, y Emily Blunt a la su exnovia que está dirigiendo su primer película. La cinta se estrena el 1 de mayo, por lo que ambos se despidieron de sus personajes de las películas más exitosas de 2023.