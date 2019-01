Sacerdote que dirige el Instituto Cumbres renuncia tras escándalo en choque

El Padre Carlos Luján Valladolid, director del exclusivo y hermético Instituto Cumbres anunció su renuncia de este centro educativo luego del escándalo a raíz de un choque vehicular en donde estuvo involucrado.

Esta reacción del religioso surge tras volverse viral el momento donde un joven le exige que se hiciera responsable de un choque en su contra, mientras lo acusa de conducir en estado de ebriedad.

Luján Valladolid reconoce en su carta que su reacción del pasado viernes "no estuvo a la altura de lo que se espera de cualquier ciudadano, ni mucho menos la responsabilidad de mi puesto y condición de sacerdote”.

En cuanto a la salida de su cargo sostiene que "tras meditarlo mucho, pedir consejo a personas cercanas y llevarlo a la oración, he tomado la decisión de presentar a mis superiores la renuncia al cargo de director del Instituto Cumbres México, con efecto inmediato

¿Qué sucedió?

El pasado viernes 18 de enero un joven grabó y subió un video de apenas un minuto y medio donde se ve al ex director de Cumbres evadir su responsabilidad tras chocar en una vialidad de la CDMX.

En el video se escucha la voz de una mujer quien pregunta ¿qué pasó?, "me acaba de chocar, está borrachísimo" responde el afectado, momentos después se lo lleva en el cofre sin importarle la vida al otro conductor.

Al otro día, Luján Valladolid emitió un comunicado y confirmó que ocasionó "un incidente de tránsito".

"En un entorno de desconcierto, que súbitamente se volvió agresivo, me asusté, entré en pánico y no supe reaccionar correctamente. Traté de evadir mi responsabilidad y no enfrenté las reclamaciones de la parte afectada. Pido perdón, ante todo, al afectado y a todos ustedes. Sí quisiera aclarar que no estaba alcoholizado y que la causa del accidente fue únicamente mi descuido".