La Toy-Storymanía llega a Mérida, venden en 25 pesos a Forky

En redes sociales se ha hecho viral la imagen que logró captar un automovilista en Mérida, Yucatán, donde se puede apreciar a un ingenioso vendedor que ofrece en 25 pesos a Forky, el nuevo personaje de Toy Story 4.

El juguete realizado con un tenedor de plástico ha conmocionado a los amantes de Toy Story.

Desde el estreno de la película han salido a la venta en tiendas departamentales y supermercados los juguetes originales de Forky con un costo arriba de los 900 pesos.

Tal ha sido la novedad de Forky que en diversas plataformas también se pueden encontrar tutoriales para elaborar un juguete a la manera de Bonnie, personaje central de las últimas dos películasde Toy Story.