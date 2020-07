[Video] Alcalde de Zongolica recomienda "hacer el amor" para no contraer Covid-19

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, se hizo viral en las redes sociales, luego de que en uno de los videos que comúnmente utiliza para pedir a los pobladores seguir las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19, recomendó "hacer el amor como método de prevención".

El video fue subido a las redes oficiales del Ayuntamiento de Zongolica el pasado 21 de junio, de donde fue eliminado ante las críticas de los usuarios.

“Sana distancia, no hacer eventos tumultuosos y es muy importante que en estos días tengamos, digamos que la alimentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen deporte, entonces todo mundo hay que meternos a esto, por lo menos de vez en cuando... Perdón intentaba hacer un chascarrillo, pero creo que no me salió tanto”.

Así fue como el edil lo consideró un "chascarrillo" y no una falta de respeto como varios internautas señalaron.

Desde el inicio de la pandemia el edil ha hecho uso de las redes sociales para enviar mensajes a la población, sobre todo para pedirles que se atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con ello evitar que el número de contagios incremente en su municipio.

Al corte del 30 de junio, Zongolica contaba con 10 casos positivos por Covid-19 y 10 casos sospechosos, sin ningún fallecimiento.

