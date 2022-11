Con cosquillas, elefante bebé interrumpe a reportero de Kenia en plena grabación (VIDEO)

Un tierno momento quedó grabado durante la transmisión de un programa en Kenia, pues un bebé elefante no aguantó la curiosidad y decidió juguetear con el reportero que estaba frente a la cámara.

Tanto el equipo de producción, como el joven periodista Alvin Kaunda, comenzaron a reírse por las cosquillas que provocaron en el joven los movimientos que la hembra hacía con su trompa, por lo que la escena no podía completarse con éxito.

Esto ocurrió durante la grabación de una video nota para el programa “Huérfanos y rescatados”, donde se relatan las condiciones de animales que son rescatados en el país y cómo es que se cubren sus necesidades.

En esta ocasión, Kaunda cubría a un grupo de elefantes bebés cuyos padres murieron por diversas causas y ahora viven en el santuario, pero su presentación se vio interrumpida varias veces por uno de los pequeños.

“Se dice que la caridad comienza en casa. Para estos jóvenes elefantes huérfanos, esta fundación benéfica es lo que llaman hogar”, dijo el reportero antes de que su rostro fuera invadido por una juguetona trompa.

Catch the full feature of where it all begun at the @SheldrickTrust on Wednesday 2100hrs EAT on @KBCChannel1 pic.twitter.com/LY9NTvC479 — Alvin Kaunda (@alvinkaunda) November 15, 2022

En ese momento Kaunda tuvo un ataque de risa y ya no pudo continuar con el discurso, pues la trompa le pasó por la oreja y luego le cubrió toda la cara, mientras sus compañeros de producción seguían filmando para poder guardar ese momento.

Alvin Kaunda dijo para el medio Ghetto Radio que tuvo que repetir 10 veces esa toma a pesar de que trató de concentrarse y terminar.

"Solo sentí el cosquilleo de la trompa, pero traté de mantener la calma" declaró.

La pequeña hembra llamada Kindani vide en Sheldrick Wildlife Trust en kenia y, de acuerdo con su entrenador, es uno de los elefantes más inteligentes que haya conocido.