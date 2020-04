[Video] Funcionaria de Jalisco arremete contra quienes vacacionan en cuarentena

Lorena Gómez Haro, funcionaria del gobierno de Zapopan, Jalisco arremetió a través de un video en sus redes sociales en contra de todas aquellas personas que decidieron vacacionar en las montañas de occidente, con todo y la alerta sanitaria presente.

En el clip, la mujer despotrico en contra de todas las personas que decidieron pasar estos días santos vacacionando y no respetando la cuarentena, pues aseguro que por gente como ellos, la humanidad está destinada a la extinción, pues las definió como personas que no piensan en los demás y en el riesgo que representó eso.

“Neta estamos destinados a extinguirnos por gente como ustedes, estamos destinados a este tema de selección natural por gente tan pen… que no atiende las solicitudes, no del Gobierno eh. Pueden estar muy peleados con el Presidente y con el Gobernador, pero no pueden estar peleados con la OMS, con las estadísticas”, dijo la funcionaria.

De la misma forma, la funcionaria remató asegurando que no le importaba lo que la gente pensará de ella por externar su opinión, así como si tenía amigos que habían hecho esto, no los quería más en su vida, pues no solo se exponían ellos, sino también a todos los jaliscienses.