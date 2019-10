[Video] En pleno partido, jugadora pierde su hiyab y rivales corren a ayudarla

Durante el Campeonato Femenino de la Federación de futbol de Asia Occidental quedó enmarcada una escena de respeto y empatía, cuando a una jugadora musulmana se le zafó su hiyab y sus rivales acudieron a ayudarla.

En el video que circula en redes sociales, se observa el momento en que la jugadora roba el balón y se zafa el hiyab, por lo que las jugadoras del equipo contrario rápidamente la rodearon para que no mostrara su cabello mientras se lo acomodaba.

JUST BEAUTIFUL.



Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN — Shuaib Ahmed (@Footynions) October 13, 2019

El hiyab es un pañuelo que las mujeres musulmanas utilizan para cubrir su cabello y, a veces, cuello.

Por motivos religiosos, para los musulmanes, la mujer no puede mostrar su cabeza, a fin de "no despertar los deseos carnales” de los hombres. Si lo hicieran, hay grupos islámicos que las castigan con azotes en público.

Es por ello que así reaccionaron las otras jugadoras para apoyarla y que no se viera su cabeza.

La noble acción ha generado un impacto positivo entre los aficionados; quienes consideran que se trató de un acto de total respeto y empatía hacia otra mujer.