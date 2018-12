[Video] "¿Quién le entra?": diputada de Puebla pide cooperacha para comprar pollos

La diputada Federal por Puebla del Partido Encuentro Social, Nayeli Salvatori, pidió a sus seguidores de Twitter depósitos bancarios para supuestamente comprar “miles de pollos” y regalarlos durante la temporada navideña.

“Viene el pollotón, ¿quién le entra? ”, así escribió en su cuenta, “Tengo más de 200 mil seguidores con un peso que me depositen podremos comprar miles de pollos más para dar esta Navidad a los que menos tienen. Si no pueden apóyame compartiendo este mensaje”, publicó la diputada Nayeli añadiendo su número de cuenta bancaria.

La legisladora de Morena ha levantado polémica en la opinión pública por invitar a sus seguidores a fumar marihuana y por impulsar normativas para cancelar la fiesta brava.

Viene el pollotón Quien le entra? Tengo más d 200,000 seguidores con un peso q me depositen podremos comprar miles d pollos más pa dar esta navidad a los que menos tienen.

Si no puede apóyame compartiendo este mensaje.

No. Cta 0467928262

Transferencia 012180004679282626

Bancomer pic.twitter.com/utU0JReBuw — Nay Salvatori (@Naysalvatori) 4 de diciembre de 2018

Tras el mensaje, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y es que mientras que algunos hasta mostraron el del depósito y hasta ofrecieron ayuda para el traslado de los pollos, otros no perdieron la oportunidad para recriminarle que como legisladora podría hacer “la vaquita” con sus compañeros diputados o bien utilizar el importante del Impuesto "Sobre la Renta" que no se le aplicará al aguinaldo de los congresistas, incluso hubo quien dejó entrever la contrariedad que implica querer eliminar las corridas de toros pero al mismo tiempo comerse a otro animal.

Así reaccionaron la personas en redes sociales:

Oye diputada, con todo respeto, por qué no los compras con el ISR que NO les van a cargar por sus aguinaldos a ustedes los diputados y que al final los vamos a pagar a los que sí nos gravan el aguinaldo. — PinkFloydiano (@tooterror1) 4 de diciembre de 2018

😞 pobres pollitos... ellos sufren igual que los toros. — FlyOnFire  (@FlyOnFire_S) 4 de diciembre de 2018