[Video] "Tengo dislexia mental", así justifica Sergio Mayer sus errores

Los errores del legislador, actor y también stripper Sergio Mayer le han pasado factura al ser el blanco de críticas en redes sociales, donde los usuarios se encargan de remarcarles sus acentuados desvaríos.

Sus equivocaciones en Twitter y en entrevistas en diversos medios de comunicación le apuntan una lista de confusiones como escribir Profeco por Profepa; o la malinterpretación del Palacio de Bellas Artes con Palacio Nacional.

Otra de las declaraciones que generaron discusiones en las redes, fue cuando destacó que Solo para mujeres empoderó a las féminas y su más reciente error fue decir que las cascadas de Agua Azul son cataratas, esto en una visita en la feria de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Tras las críticas por sus equivocaciones, el diputado argumentó que padece dislexia mental.

No me creen que tengo dislexia mental. En mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras niño problema, no te lo podían diagnosticar. Cambio palabras o se me va una palabra y pierdo otra, y eso me pasa y siempre me ha pasado y es muy constante.

Sostuvo que no le preocupan los señalamientos de la ciudadanía, ya que es un problema con el que ha tenido que vivir y que incluso lo presenta frecuentemente en el trabajo.

Aquí la declaración: