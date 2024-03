CDMX necesita 40 mil viviendas al año: Chertorivski

La Ciudad de México necesita alrededor de 40 mil viviendas nuevas cada año por la demanda, señaló el candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.

“Simplemente por la demanda, jóvenes que se independizan, se casan y se divorcian y la Ciudad de México no está construyendo desde hace mucho vivienda”, manifestó.

En su encuentro con estudiantes de la Universidad Anáhuac, señaló que el último año en la Ciudad de México sólo se construyeron tres mil viviendas de altos costos que son caras e inaccesibles para la juventud.

“Estamos mal acomodados se ha expulsado una parte de la habitación de la Metrópoli a la periferia lejana. La gente tiene que venir todos los días de Huehuetoca, Zumpango, Chalco, Ixtapaluca y Tecámac, grandes trayectos para llegar a trabajar a la Ciudad de México”, resaltó.

Por otro lado, el aspirante de la bancada naranja, destacó que el 25 por ciento del trabajo informal se encuentra en las grandes empresas o corporativos que contratan a sus empleados a través de mecanismos que se encuentran fuera de la ley.

“Hay un montón de gente que está contratada por recibos de honorarios y que no es parte de la formalidad de la economía. Hay dos millones de trabajadoras del hogar que trabajan jornadas brutales y no tienen seguridad social, no están registradas por sus patrones”, destacó.

Consideró que el trabajo informal debe ser integrado la economía formal, “Son dos mundos que se atan, muchas veces la economía menos productiva o informal está subsidiando a la economía formal, lo que tenemos que evitar es esa separación”.

Durante el encuentro, Chertorivski recordó sus propuestas centrales en caso de encabezar la jefatura de gobierno, como la decisión de cerrar la termoeléctrica de Tula que es la causante de todo el aire contaminado que llega a la ciudad, así como reformar el sistema de seguridad y justicia con la creación de la mejor policía del país.