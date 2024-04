Agua y producción alimentaria son prioridad: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró, ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, que una de las principales preocupaciones en Toluca, a nivel municipal, es que hay plantas de tratamiento de agua que no operan debido a la falta de recursos.

"Operar una planta de tratamiento representa costos de electricidad y al mismo tiempo costos de operación y mantenimiento, y muchas veces no es que el municipio no lo quiera hacer, sino que sencillamente no hay los recursos", indicó.

La candidata de Morena comentó que es fundamental poner en funcionamiento estas plantas para sustituir el agua potable por agua tratada en buenas condiciones para la producción de alimentos.

Sheinbaum comentó que los productores son quienes menos recursos reciben debido a que “una buena parte se va en los intermediarios, hasta el distribuidor final de los alimentos, y ahí tenemos que entrar a un proceso conjunto".

Por su parte, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, manifestó que el mundo está en un proceso cambiante por la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania y en Medio Oriente, el cambio climático y el tema de la seguridad alimentaria, retos que nuestro país debe afrontar.

“En México tenemos ventajas geográficas y vamos a tener que seguir aprovechando hacia adelante y que nuestro campo siga siendo exitoso hacia la tarea”, aseguró Gallardo.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario aseguró su deseo de seguir trabajando con el equipo de la candidata Claudia Sheinbaum.