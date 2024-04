Pobladores de Motozintla descartan montaje en incidente con Claudia Sheinbaum

Pobladores del municipio de Motozintla, Chiapas, negaron que el incidente registrado este domingo con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, haya sido un montaje, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se confirmó a través de un video difundido este miércoles en redes sociales, donde muestra a los habitantes de Motozintla sobre una carretera de la Sierra, instalados en un retén de seguridad, al cual ellos lo denominan como un grupo de autodefensa.

“Los medios de comunicación están diciendo de esto es un montaje, no señores esto no es un montaje, es real, esto que están viendo ustedes cómo encapuchados es real, más que nada estamos encapuchados por las represalias que hay en contra de nosotros, por qué, porque los contrarios, los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá”, expuso uno de los hombres.

Asimismo el hombre que vestía ropa negra y encapuchado, aseguró que no pertenecen a un grupo delictivo, sino que son personas del pueblo que están preocupados por los hechos violentos que se han registrado en esa zona del estado.

“Esto que estamos haciendo es para desmentir el hecho de que tanto se habla en los medios de comunicación (…) esto no es un montaje es real, esto que están viendo ustedes como encapuchados es real, más que nada estamos encapuchados por las represalias que haya en contra de nosotros”, enfatizó el poblador.

No obstante, los habitantes de Motozintla recordaron a Sheinbaum Pardo la solicitud de poner “ojos en la Sierra”, ya que ante la falta de seguridad se ven en la necesidad de realizar tres veces por semana el operativo, para evitar que los grupos delincuenciales ingresen.

“Los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá y más que nada la seguridad para nosotros, nuestra seguridad integra y de nuestra familia, no somos ni pertenecemos a un grupo delictivo, somos gente del pueblo, gente de la ciudad, que estamos protegiendo a la ciudad”, explicó.

Es importante recordar que el incidente ocurrió cuando la candidata de Morena transitaba a bordo de su camioneta en la carretera Motozintla- Huixtla, cuando los pobladores la interceptaron para manifestar su petición de “limpiar la zona”.





