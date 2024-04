Sheinbaum descarta denunciar a encapuchados que la interceptaron en Chiapas

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia, descartó presentar una denuncia luego de que un grupo de personas encapuchadas la interceptaran mientras se trasladaba por el municipio de Motizintla, Chiapas.

“No me corresponde investigar, no hemos presentado ninguna denuncia, lo que dije es que fue extraño la presencia de Latinus, me pareció extraño, eso fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinus y que cada quien hiciera sus análisis”, sostuvo Sheinbaum durante un evento en Tamaulipas.

Asimismo, señaló que la gira realizada en Chiapas no debe ser enturbiada por ese hecho.

Elecciones 2024 Encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum en carretera de Motozintla, Chiapas

“No sé si le están investigando o no, pero no nos corresponde las investigaciones, es importante decir que evidentemente nosotros tenemos una estrategia para la seguridad en el estado de Chiapas, en toda la República para seguir disminuyendo esta campaña sucia”, afirmó.

Denunció que la campaña sucia se ha arreciado conforme el proceso, “hay preguntas que hay que hacerse, yo las pongo al público, a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome sus propias conclusiones”, puntualizó Sheinbaum.

Fue el pasado 21 de abril cuando Sheinbaum fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas, que le pidieron combatir la violencia que azota varios municipios de Chiapas, entre ellos Motozintla y Frontera Comalapa.

Según las personas que abordaron a Sheinbaum mientras se trasladaba a un evento de campaña, grupos del crimen organizado controlan la zona y los pobladores ponen en riesgo su vida si intentan trasladarse entre los municipios.