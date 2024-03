"Colima no volverá a ser el último lugar en seguridad", dice Jorge Álvarez Máynez

El emecista Jorge Álvarez Máynez, el primer candidato a la presidencia de la República que visita al Estado de Colima durante esta campaña, aseguró que “este pequeño paraíso es una prioridad” y “lo tenemos que recuperar”.

El aspirante de MC advirtió que próximamente ahí presentará el modelo de seguridad y lo pacificará, “nunca más volverá a ser el lugar más violento del país, en el pasado quedará ese mal recuerdo”. Cuestionó la represión y el uso de gases en contra de las manifestantes, apenas el viernes pasado durante el 8M.

A las y los colimenses naranjas que “no se han rendido”, los felicitó y los citó uno a uno, a Magda Ureña y al profesor Federico Rangel, que construyeron a Movimiento Ciudadano en Colima. Destacó “la potencia” con la que se ha armado un equipo competitivo como Griselda Martínez y Chuy Dueñas como candidatos al Senado, con candidatas jóvenes como Daniela y Romelia a diputadas federales y a todas las presidencias municipales.

Mencionó que otra prioridad para su gobierno, de llegar a presidente de la República, serán las niñas y los niños, “que como no votan, no hay programas para ellos” y anunció programas para apoyarlos desde que nacen, en la lactancia, en respaldo a sus padres para su cuidado, en vacunas, alimentación, escuelas. “Hoy tres de cada cuatro escuelas no tienen internet”.

Insistió en que la industria colimense y el Puerto de Manzanillo deben de convertirse en el motor de la prosperidad del país.

En ese sentido anunció que su campaña continuará en las universidades y en contacto con los jóvenes. Recordó que para que México pueda competir con otros países debe de integrar un millón 300 mil jóvenes más a la educación superior con espacios en las públicas y con becas en las universidades privadas. Cuestionó entonces que se haya hecho uso de la fuerza pública para reprimir la manifestación del 8M.

“A mi no me está pagando la campaña ningún empresario de medio de comunicación, que me diga que cuando me equivoqué diciendo que siga la corrupción o me cacharon con el chicle, escondieron la noticia, y luego quieran cobrarse el favor”, refirió, para luego destacar que “para gobernar se necesita que tengamos libertad”.

“No voy a pedir un día peleándome con el pasado”, sentenció, “sabemos lo que representan el PRI y el PAN, como le fallaron al país, pero nosotros vamos a mirar al futuro y en vez de hacer una megacarcelota -como se ve que no las conoce e ignora que saben que está llena de pobres-, vamos a poner a las personas en el centro de la atención”, reiteró.

Luego ante un nutrido grupo de emecistas de Colima refrendó que “México va a cambiar cuando entendamos que el cambio se construye desde abajo y somos todas y todos, y que necesitamos poner a este país de pie, tener valor, como las y los compañeros que han enfrentado a las peores versiones de Morena que hay en el país y está en Colima”.

Finalmente cuestionó a las candidatas que hoy critican a las fuerzas armadas por no resolver el tema de la seguridad, cuando no es su tarea y la asumieron por que un grupo de políticos no pudieron con la tarea.