Del “Labestida” al “Riki Rikin Canallín”, los momentos inolvidables de los debates presidenciales

Este domingo 7 de abril se realizará el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 2 de junio, donde estarán frente a frente los candidatos Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Pero antes hagamos una recapitulación de los debates en la historia política de México.

El primer debate presidencial en México

1 de mayo de 1994

El primer debate entre candidatos presidenciales organizado por el entonces Instituto Federal Electoral. Sólo participaron Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Madero Belden, Partido Demócrata Mexicano, y Rafael Aguilar Talamantes, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

12 de mayo de 1994

A iniciativa de Luis Donaldo Colosio, se organiza un debate entre los tres principales candidatos presidenciales. Ernesto Zedillo Ponce de León tomaría el lugar de Colosio para debatir con Diego Fernández de Cevallos, del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del PRD.

Foto: Cuartoscuro

Del "mariquita" al "hoy, hoy, hoy" de Vicente Fox

25 de abril de 2000

Este debate fue el primero en el que todos los candidatos presidenciales participaron: Francisco Labastida, Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, Gilberto Rincón Gallardo, Manuel Camacho y Porfirio Muñoz Ledo.

Foto: Cuartoscuro

En ese debate resaltó el candidato prístia Francisco Labastida cuando acusó al panista Vicente:

En las últimas semanas (Vicente Fox) me ha llamado: chaparro, mariquita, me ha dicho labestida, me ha dicho mandilón.

23 de mayo de 2000

Ante la falta de un acuerdo para llevar a cabo un segundo debate, Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas se reunieron en la casa de campaña de este último para tratar de poner fecha al encuentro.

Foto: Cuartoscuro

En algún momento de la reunión no llegaban a ponerse de acuerdo, sobre todo por la negativa del candidato panista, que Cárdenas y Labastida se levantaron de la mesa y dejaron solo a Vicente Fox, aunque después el candidato del PRD regresó.

Foto: Cuartoscuro

Tras la insistencia del panista se puso de fecha el 26 de mayo, pero sólo participarían ellos tres. De ese día es recordada la frase de Vicente Fox que luego la usaría para toda su campaña electoral:

Hoy, hoy, hoy



25 de abril de 2006

Con una amplia ventaja en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador declina asistir al primer debate presidencial de ese año. Durante el encuentro, nadie de los otros candidatos lo mencionó: Roberto Madrazo, Felipe Calderón, Patricia Mercado y Roberto Campa

Foto: Cuartoscuro

6 de mayo de 2012

La mayor polémica de los debates de este año fue la vestimenta de la edecán del primer encuentro.

“Riki Rikin Canallín”, la frase que no se olvida de AMLO

22 de abril de 2018

Con reformas al formato, el primer debate presidencial en 2018 permitió una mayor interacción entre moderadores y los candidatos que eran: Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez "El Bronco".

Foto: Cuartoscuro

En aquella ocasión, el candidato independiente Jaime Rodríguez tuvo la intervención más polémica:

El que robe hay que mocharle la mano, hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción

20 de mayo de 2018

En el segundo debate de este año, lo más recordado fue cuando López Obrador llamó “Riki Rikin Canallín” al panista Ricardo Anaya.

Foto: Cuartoscuro