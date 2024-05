Marko Cortés rechazó sumarse al reto lanzado por "Alito" a Máynez

Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó sumarse al desafío de renunciar a su candidatura a la senaduría plurinominal y a la presidencia del PAN, a cambio que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez, antes del último debate presidencial.

“Por supuesto que no. No lo va a hacer -Máynez apoyar a Xóchitl-, lo que nosotros estamos poniendo ya en la mesa ante la negativa de sumarse a Xóchitl es el llamado al voto útil; le haría un gran favor a México que el partido de MC perdiera el registro, porque solamente le están haciendo el trabajo sucio a Morena”, dijo en rueda de prensa realizada en Tampico.

EL SOL DE MÉXICO informó hoy que Alejandro Moreno Cárdenas ofreció renunciar a la dirigencia nacional del PRI y a su candidatura plurinominal al Senado de la República, a cambio que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, vuelque su apoyo Gálvez.

En conferencia de prensa desde la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acompañado de liderazgos del organismo político, Moreno afirmó que Jorge Álvarez Máynez no tiene ninguna posibilidad de ganar, pues las encuestas le dan entre 3 y 7% de la preferencia electoral, y por ello le lanzó la oferta.

“Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez, y destina todo su tiempo de radio y televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”, dijo.

El dirigente nacional del PAN apuntó que en Tamaulipas le han señalado al Instituto Nacional Electoral (INE) un total de 266 zonas electorales con índice de riesgo alto / José Luis Tapia

Marko señala riesgos en Tamaulipas

El dirigente nacional del PAN, quien se prevé acompañe a Xóchitl Gálvez por Veracruz apuntó que en Tamaulipas le han señalado al Instituto Nacional Electoral (INE) un total de 266 zonas electorales con índice de riesgo alto.

Detalló que para el INE en 30% del territorio mexicano hay focos rojos por violencia.

“El protocolo que el propio INE ofreció francamente es insuficiente, francamente no ha dado resultados porque no solo los candidatos están en riesgo, también están en riesgo los medios de comunicación y los ciudadanos”, declaró.

“En Tamaulipas con excepción de Tampico, el resto está en foco rojo. En Tamaulipas vemos muchos riesgos ”, agregó.

Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) / José Luis Tapia

Acusó que el ex gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca es un perseguido político por haber defendido a la entidad, porque exigió recursos que le correspondían.

“Está claro, es un perseguido político como ocurre en la dictadura pero eso sí, al Eugenio Hernandez -candidato del PVEM al Senado-, lo sacan de la cárcel y lo hacen candidato, siendo el Gobierno, ellos”, indicó.

Anunció que Acción Nacional ha hablado con partidos “hermanos” de Europa y de América para que envíen observadores internacionales.

“Que el INE le quite el micrófono al presidente”

Cortés dijo que a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, le ha faltado actuar con independencia en el proceso electoral.

“El daño está hecho, que le quiten el micrófono de aquí al dos de junio -al presidente Andrés Manuel López Obrador- pero no se han atrevido”, indicó.

“El INE no ha estado, tristemente les quiero decir, y tanto que los defendimos, la nueva presidenta no ha estado a la altura de las circunstancias, es muy lamentable que no le hayan cancelado al presidente sus conferencia mañaneras”, sostuvo Marko Cortés, que no aceptó el desafío de renunciar con tal de que Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez.

