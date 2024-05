Alito Moreno desafía a Máynez: “renuncio a presidencia del PRI si MC declina a favor de Xóchitl”

Alejandro Moreno Cárdenas ofreció renunciar a la dirigencia nacional del PRI y a su candidatura plurinominal al Senado de la República a cambio de que Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, decline a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), antes del último debate presidencial.

En conferencia de prensa desde la sede nacional del PRI y acompañado de liderazgos del partido, Moreno Cárdenas afirmó que Jorge Álvarez Máynez no tiene ninguna posibilidad de ganar, pues las encuestas le dan entre el 3 y el 7 por ciento de la preferencia electoral, y por ello le lanzó la oferta.

“Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xochitl Gálvez, y destina todo su tiempo de radio y televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”, dijo.

El dirigente nacional del PRI advirtió a Movimiento Ciudadano y a su candidato el riesgo que representa que Morena, con Claudia Sheinbaum, esté otros seis años en el poder, por lo que les pidió mostrar que están a favor de México.

“Al partido de Movimiento y a su candidato Jorge Álvarez Máynez les digo: no habrá 2030 sin antes pasar por el 2024 y el próximo sexenio. México no aguantará seis años más de la peor desgracia y de la peor tragedia que representa para nuestro país el gobierno de Morena, los convoco a que demuestren de qué lado están, si están del lado de miles de mexicanas y mexicanos que estamos preocupados por la nación, demuestren que no están aferrados al poder y que de verdad aman y quieren servir al pueblo de México”, dijo

Moreno Cárdenas dijo estar dispuesto a pagar el costo de defender al país.

“Si el costo de defender a México, a sus instituciones y a su democracia e impulsar a nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz es renunciar a mi candidatura al Senado de la República y a la dirigencia nacional del PRI lo asumo con la frente en alto y con mucho orgullo. Hay que tener carácter porque se que estamos haciendo lo correcto, lo que se tiene que hacer, México siempre será primero”, indicó.

La oferta del líder priísta se da luego de que Álvarez Máynez le pidió a la coalición Fuerza y Corazón por México declinar a su favor, adjuntando las renuncias de Alejandro Moreno y Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, a sus cargos y sus pluris.

“Le pido al PRI y al PAN una contribución: que sus dirigentes corruptos, inmorales, que han traicionado una y otra vez a México, renuncien a sus puestos, renuncien a sus plurinominales porque ellos van ahí empujando a una candidata que lo único que quieren es que los lleve a ellos a plurinominales, por eso se pusieron ahí al frente”, dijo en un mitin desde San Luis Potosí.