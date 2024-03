Salomón Chertorivski: juega por la jefatura de gobierno con un tiro de 3 puntos

Salomón Chertorivski Woldenberg lanza un tiro de tres puntos para jugarse la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Movimiento Ciudadano (MC). Como amante del básquetbol, el candidato buscará encestar en las elecciones del 2 de junio.

El emecista, de 49 años de edad, ejecutó diversas jugadas con las que obtuvo cargos como servidor público. Un tiro con el gobierno panista, otro tiro con el gobierno perredista, un estratega político con varias carteras.

Desde adolescente destacó en los deportes y formó parte de diversos equipos de básquetbol en la secundaria y preparatoria, pero también demostró su interés por la economía y la política.

Estudió la licenciatura de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y fue ahí donde comenzó a enfocarse en la política social para combatir la pobreza, en donde propuso ideas para beneficiar a las comunidades rurales.

Cursó una maestría en Economía y Política Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde cada vez tenía más claras las intenciones de servir a las personas a través de un cargo público.

Como un partido de básquet, Chertorisvki Woldenberg comenzó como novato en las duelas de la política en 2001, como coordinador en el gabinete del gobierno de Michoacán encabezado por el gobernador Lázaro Cádenas Batel. En 2006, el equipo panista representado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa puso los ojos en Chertorisvki Woldenberg, a quien nombró como director General de Diconsa.

Después fue Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, en donde logró la afiliación de un millón de mexicanos al mes para conseguir la cobertura universal al Seguro Popular. Hasta que en 2011, el ex presidente panista lo designó como titular de la Secretaría de Salud.

Un año después fue reclutado por el “equipo amarillo”, gobernado por el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para formar parte de su gabinete como Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco). Una de sus jugadas de fantasía fue la modernización de los mercados públicos de la capital.

“En los mercados públicos la gente lo quiere mucho, los comerciantes y sus liderazgos lo respetan por el trabajo que hizo cuando estuvo en la Sedeco”, cuenta Alejandro Piña Medina, dirigente de Movimiento Ciudadano en la CdMx, quien lleva más de 10 años de conocerlo y de trabajar con él.

“Conoce todos los mercados de la ciudad, yo creo que no hay cosa más chilanga que conocer los más de 300 mercados. Conoce toda la ciudad y sus tradiciones, viaja en el Metro y además le encantan los tacos, conoce muchísimos lugares para comer tacos”, agrega.

En 2017, Chertorisvki Woldenberg renunció a su cargo como Secretario de Desarrollo Económico para contender como aspirante a candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Por la CDMX al Frente, donde sus intenciones quedaron truncadas, pues perdió frente a su adversaria Alejandra Barrales.

Siete años después, el candidato inicia su campaña codo a codo con quien lo dejó fuera de las duelas.

Familia migrante

Piña Medina recordó que la familia de Chertorisvki Woldenberg es de ascendencia judía y llegó a México en la década de los 20, para refugiarse de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.

“Él y su papá nacieron aquí, su origen es de migrantes que fueron recibidos y se alojaron en el centro de la ciudad, particularmente en la zona de la Lagunilla, pegadito a la Merced, por eso el origen de Salomón es muy chilango”, afirma.

La Lagunilla y la Merced son de los mercados más antiguos y populares del Centro Histórico de la Ciudad, construidos desde 1905 y 1950. Barrios que se caracterizan por su historia, folclore y el comercio de ropa y artículos a buenos precios. Fue en la Merced donde los abuelos de Chertorivski iniciaron como comerciantes en una tienda de telas y bonetería.

Aunque Chertorisvki Woldenberg no vivía con sus abuelos, tuvo la oportunidad de recorrer, conocer y disfrutar parte de su infancia en estos famosos barrios. Después, el padre de Salomón fue el primer Chertorivski que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de sus redes sociales, el abanderado de Movimiento Ciudadano ha presumido con mucho orgullo cuáles son los orígenes de su familia. “Mi padre es judío-ucraniano por los cuatro costados de sangre, pero mexicano de nacimiento ante la ley, en la cultura y en el corazón”, publicó en Facebook en 2022.

“Abuelos migrantes, padres comerciantes, hijo profesionista. Mi papá fue el primer Chertorivski licenciado. Hoy que la UNAM lo honra con el reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado, él dice: ‘todo se lo debo a la UNAM’ y sus 4 nietas lo aplauden”, posteó en 2019.

Equipo naranja

“Salo” o “Cherto”, como le llaman de cariño, es apasionado de los deportes. En el básquet se inclina por los Toros de Chicago, en el fútbol por los Rayos del Necaxa y en el Americano por los Acereros de Pittsburgh. Pero desde 2021 eligió al equipo naranja para representar a la Ciudad de México.

“Muchas veces me dicen, has estado en muchos partidos, pero no es cierto, trabajé con muchos gobiernos, a mucha honra porque quería ser servidor público, pero nunca en mi vida participé en un partido político, hasta que decidí estar en Movimiento Ciudadano”, manifestó en un video publicado en Instagram.

Desde ese entonces Chertorisvki Woldenberg milita en Movimiento Ciuadadano y fue diputado federal en la Cámara Baja, donde recientemente pidió licencia para poder contender por la jefatura de gobierno.

“Desde hace cinco años nuestro reto era reconstruir al movimiento, decidimos trabajar juntos y hacer equipo. Es una persona con mucha experiencia y desde el principio coincidimos en lo que queríamos, en que la ciudad necesitaba una opción nueva y diferente”, cuenta el diputado Royfid Torres, quien lleva más de cinco años de trabajar a su lado y de tener una estrecha amistad con Chertorivski.

“Mejor amigo, disciplinado y puntual”, así es como lo define el diputado local, quien estas elecciones, será el encargado de coordinar su campaña a la jefatura de gobierno durante tres meses.

Pero no todo es trabajo, pues de vez en cuando se reúne con sus amigos cercanos para jugar su deporte favorito y convivir con el equipo naranja. “Antes de la pandemia nos reuníamos todos los miércoles, íbamos con amigos a jugar básquet a un parque de la colonia Nápoles. Ahora lo hacemos cuando tenemos tiempo”.

“Hoy es uno de mis mejores amigos, es de los que está contigo en los momentos más complicados. Yo particularmente tuve un episodio muy difícil en la pandemia por Covid-19, y una de las cosas que no olvido, es que fue una de las personas que estuvo todo el tiempo al pendiente de mi salud, de mis necesidades y preocupado porque estuviera bien, y eso es Salomón conmigo y con sus trabajadores”, agregó.

Antes de arrancar con la campaña, el pasado mes de octubre, Chertorisvki Woldenberg presentó su libro de la editorial Grijalbo, “Una Ciudad Mejor que esta. 12 rutas para poner la capital en Movimiento”, que considera como un proyecto para el rescate de la ciudad. Contiene 90 propuestas en rubros como seguridad pública, economía, medio ambiente, movilidad integral, atención a la crisis hídrica, entre otras.

Además, es autor de otros ochos libros con propuestas de políticas públicas entre los que destacan: “De la idea a la práctica: experiencia en la administración pública”, “Siete pecados capitales en la CDMX” y “Una ciudad mejor que esta”.

El 29 de febrero, previo al arranque de su campaña, el candidato se tomó un breve descansó en compañía de Jorge Álvarez Máynez, también aspirante a la presidencia de la República, para disfrutar del partido básquetbol de los Capitanes Cdmx, en la Arena Ciudad de México.