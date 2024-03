Quiero ser recordada como la presidenta de la educación pública, dice Sheinbaum

La candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo dijo a miembros del magisterio en Calkiní, Campeche, que de llegar al poder, quiere ser recordada cómo la presidenta de la educación pública.

“A mí, quién me pagó mi educación fue pueblo de México. Lo menos que puedo hacer en la Educación es regresarle al pueblo de México lo que me dio. Por eso, voy a hacer una presidenta que quiero ser recordada, entre otras cosas, como la presidenta de la Educación Pública”, dijo Sheinbaum Pardo en un mitin repleto de miembros del magisterio.

Asimismo, prometió robustecer la educación pública en todos los niveles y proteger a las maestras y maestros: “Vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y maestros y de México”, expresó.

Durante su mitin, la candidata oficialista de la Coalición “Seguimos Haciendo Historia” (Morena, Partido Verde y del Trabajo) prometió fortalecer el número de escuelas de educación inicial pública en el país, pues recordó que aunque este tipo de educación no es obligatoria, resaltó que es fundamental para la primera infancia.

Respecto a la educación básica, expuso que va a fortalecer el actual proyecto federal de la Nueva Escuela Mexicana “de la mano de los maestros” y, en materia de Educación Media Superior declaró que debe incrementarse el número de planteles para que sea idéntico al de escuelas secundarias.

“Siempre he pensado que debe haber el mismo número de escuelas de Educación Media Superior como de secundarias hay en nuestro país. Tenemos que universalizar la Educación Media Superior. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más. No puede ser que un joven o un adolescente a los 15 años no tenga acceso a la Educación Media Superior, tienen que tener (acceso)".

Queremos a los jóvenes en las aulas, no los queremos en la calle o en otro lado, sobre todo a los 15 años. Eso es algo que existe en muchos lugares del mundo y nosotros hemos avanzado, pero tenemos que acceder a la universalización de la Educación Media Superior”, remarcó la candidata.

En el caso de la Educación Superior, la abanderada morenista dijo que todavía México requiere al menos de alrededor de un millón y medio de espacios, por lo que se comprometió a que va a abrir 300 mil nuevos lugares universitarios para que más jóvenes en México sigan con sus estudios de manera “gratuita, científica y humanista”, concluyó.

El pasado martes 12 de marzo, Sheinbaum presentó en Cuernavaca, Morelos, su plan de educación, denominado “República Educadora, Humanista y Científica” donde prometió ake México va a ser “una potencia educativa”.

Al presentar dicho plan, Sheinbaum expresó que “como presidenta, el eje principal de nuestro proyecto es la educación pública. Sin educación pública no hay desarrollo, con educación pública el potencial de desarrollo del país es enorme”, aseguró.

Este eje que forma parte de su Proyecto de Gobierno, se compone de siete puntos:

Salarios justos a docentes.

Becas a estudiantes de educación básica y un millón de becas a estudiantes de educación superior.

⁠Centros Públicos de Educación Inicial.

Fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana.

Fortalecimiento de la educación superior.

⁠Hacer nacionales las universidades Rosario Castellanos y de la Salud que fueron abiertas en la CDMX.

Hacer de México una potencia tecnológica.

Este viernes, Sheinbaum Pardo tiene planeado dar a conocer un eje más dentro de su Proyecto de Gobierno relacionado con el fomento al sector agrario, denominado: “República Rural, Justa y Soberana”, el cual será presentado en el Teatro “Francisco de Paula Toro” de la Ciudad de Campeche capital.