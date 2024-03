Se acabaron los abrazos, promete Xóchitl Gálvez desde Fresnillo

FRESNILLO. “No tengan duda que vamos a regresar la paz y la seguridad a este país”, dijo Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) en el arranque de su campaña el primer minuto del 1 de marzo desde Fresnillo, Zacatecas, municipio que durante los últimos tres años tiene la mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza trimestralmente el Inegi.

Se acabaron los abrazos a los criminales

"Se acabaron los abrazos a los criminales", sentenció Gálvez Ruiz en Fresnillo donde más de 96 por ciento de la población “siente miedo”. "Es posible un México sin miedo", pronunció ante una multitud reunida en la plaza central de la ciudad.

“Sin lugar a duda, el eje central de esta campaña va a tener que ser el tema de la seguridad y ahí estamos sumando a muchos nuevos expertos, especialistas que nos acompañen en este proceso”, adelantó la candidata durante su Conferencia de la Verdad, ayer temprano en la Ciudad de México.

En punto de las 00:00 horas de este viernes y al grito de "¡Xóchitl presidenta!", el contingente de simpatizantes de la hidalguense inició una "Caminata por la Paz" que avanzó por la avenida Benito Juárez, del Jardín de la Madre a la explanada de la antigua Presidencia municipal, en el centro de Fresnillo. Algunos, atendiendo a la convocatoria, portaban una vela encendida. En medio de la multitud, con dificultad, Xóchitl Gálvez se abrió paso, también con vela mano.

No estaban los líderes nacionales de los partidos que conforman el bloque opositor, pero sí Santiago Creel, su coordinador de campaña, Kenia López Rabadán, su vocera, y Diana Vega Gálvez, su hija. A su paso, sus simpatizantes gritaban arengas como ¡Fuera Morena!, ¡Xóchitl, atenta, serás la presidenta!, ¡Vamos a ganar! y ¡Fresnillo quiere paz!

Previo al discurso de la candidata, Leticia Castañeda Cruz, una madre buscadora de Zacatecas, dio un mensaje en el que recordó que hace un año se llevaron a su sobrino, trabajador del sector salud.

“Quiero decirle señora que tenemos una gran esperanza en usted (...) Necesitamos un cambio verdadero, nos urge salir del hoyo en el que estamos”, dijo.

Fresnillo es el municipio más importante de Zacatecas, superando a la capital en población y comercio.

Mientras que la capital cuenta con 149 mil 607 habitantes, según el censo del Inegi de 2020, Fresnillo suma 240 mil 523. En economía, las compras internacionales de la capital al cierre de 2022 fueron de 8.88 millones de dólares, menos del cinco por ciento de las de Fresnillo, que sumaron 191 millones de dólares.

“Estoy aquí porque es el lugar donde la gente tiene más miedo...Acabo de estar con una familia que ha sufrido mucha violencia, tres jóvenes asesinados en esa familia y pues la verdad si te oprime el corazón”, dijo Xóchitl Gálvez previo a su evento de arranque de campaña.

Fresnillo está en el lugar 42 de los 50 municipios prioritarios, de acuerdo con el informe de seguridad del Gobierno federal presentado el 20 de febrero pasado, que registró cinco homicidios dolosos en la demarcación durante enero de 2024.

La inseguridad pegó a uno de los pilares de la economía local, el turismo religioso, pues el Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros, fue hasta 2016 el tercer templo más visitado en el país, sólo por debajo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y el Santuario de la Virgen de San Juan de Los Lagos, en Jalisco. Hoy ocupa el séptimo lugar nacional.

“Trabajamos poco por la inseguridad, no sabemos si vendemos o no vendemos; feo, triste, muy triste estar aquí, esta situación económica, no sabemos si Fresnillo se está quedando sólo”. dijo Amanda Macías, comerciante de ropa consultada antes del arranque de campaña.

La candidata presidencial opositora, la primera en iniciar campaña, viaja esta mañana a Aguascalientes y concluirá su su día en Irapuato, Guanajuato, acompañada de la candidata a la gubernatura de ese estado, bastión del Partido Acción Nacional, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El proceso electoral 2024 es el más grande en la historia del país, pues se eligen más de 19 mil cargos federales y locales, entre los que destacan la Presidencia de la República y nueve gubernaturas.

Con información de Iván Márquez y Servando Burciaga / El Sol de Zacatecas